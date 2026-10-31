Fiat torna alle famiglie: i nuovi SUV riusciranno a recuperare la praticità delle monovolume?

Fiat punta a ritrovare il legame con le famiglie, ma per riuscirci non basta una carrozzeria rialzata. Con il Grizzly, il Grizzly Fastback e il concept MULTIPLAY, il marchio torna a dare priorità allo spazio e alla versatilità. Resta da vedere fino a che punto queste nuove proposte riusciranno a recuperare la praticità che un tempo caratterizzava le monovolume (MPV).

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Fiat pone lo spazio e la modularità al centro dei suoi nuovi modelli pensati per le famiglie

I due nuovi SUV rispondono a esigenze diverse: il Grizzly presenta interni progettati per l’uso quotidiano, mentre il Grizzly Fastback sfoggia una linea più slanciata e un bagagliaio con una capacità dichiarata di 600 litri. Fiat descrive questi veicoli come compatti all’esterno ma spaziosi all’interno, destinati a mercati differenti e disponibili con diverse motorizzazioni.

Per una famiglia, tuttavia, la capacità del bagagliaio è solo un aspetto. Altri fattori cruciali includono l’accessibilità ai sedili posteriori, la facilità di installazione dei seggiolini per bambini, lo spazio tra i sedili e la possibilità di caricare oggetti ingombranti: elementi che possono essere valutati appieno solo nell’utilizzo reale, e non limitandosi alle specifiche tecniche ufficiali.

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Arnaud Belloni ha affrontato il tema a Parigi. L’amministratore delegato considera l’originale Multipla un’eredità preziosa da riscoprire, specialmente in termini di spazio interno e modularità. In alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, ha delineato l’idea di reinterpretare quella formula su una moderna piattaforma SUV, mantenendo la lunghezza del veicolo sotto i 4,5 metri. Al momento, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Il concept MULTIPLAY esplora questa direzione, unendo lo spazio di una monovolume, il carattere di un SUV e la versatilità di un pick-up. Trattandosi di un prototipo, non è scontato che tali caratteristiche confluiranno in una futura Multipla di serie; tuttavia, il concept illustra le soluzioni che Fiat sta valutando per rendere un unico veicolo adatto a una grande varietà di utilizzi.

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Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Grizzly e il Grizzly Fastback propongono opzioni a benzina, mild-hybrid ed elettriche, con cambio manuale o automatico a seconda del mercato. La Fastback misura circa 4,5 metri di lunghezza, mentre la Grizzly arriva a 4,4 metri. Vedremo se questi modelli riusciranno nell’intento di riportare le famiglie tra i clienti principali di Fiat.