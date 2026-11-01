Nuova Maserati Levante, il ritorno si avvicina: questo render fa sognare in attesa del 10 dicembre

La nuova Maserati Levante torna sotto i riflettori grazie alle immagini di Sezer Design, un creatore digitale indipendente che ha recentemente condiviso sui social la sua personale visione del futuro SUV del Tridente. Si tratta di un’interpretazione che propone un modello futuristico, capace però di preservare il prestigio e l’identità inconfondibile della casa automobilistica modenese.

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Nuova Maserati Levante: un render immagina il ritorno del grande SUV

Una tonalità blu metallizzato profondo mette in risalto il cofano scolpito e i parafanghi pronunciati. Il frontale è dominato da un’ampia calandra con listelli verticali e il Tridente al centro, affiancata da fari sottili. La firma luminosa si estende lungo i lati del paraurti, rendendo il frontale immediatamente riconoscibile. Le prese d’aria inferiori e i dettagli in nero accentuano ulteriormente il carattere sportivo del veicolo.

Lateralmente, il design mantiene le iconiche tre prese d’aria, arricchite da maniglie a scomparsa, grandi cerchi bicolore e una linea del tetto che digrada elegantemente verso la parte posteriore. Sul retro, fanali affilati, uno spoiler e quattro terminali di scarico incorniciano un vistoso diffusore. È una proposta che punta a una presenza visiva imponente, pur rispettando le proporzioni classiche di un SUV.

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All’interno, Sezer Design immagina rivestimenti dai toni chiari abbinati a superfici blu, inserti effetto legno e un’illuminazione d’ambiente. La strumentazione digitale e il touchscreen centrale sono affiancati da un selettore del cambio posizionato sulla console centrale. Anche in questo caso, si tratta di una creazione frutto dell’immaginazione del designer, senza alcun legame ufficiale con Maserati.

Tuttavia, l’ipotesi di una nuova Maserati Levante poggia su segnali concreti. Santo Ficili ha spiegato che il marchio deve tornare al più presto nel segmento E, introducendo nello specifico un’erede della Levante. Il ritorno di un grande SUV rappresenta dunque una priorità dichiarata per l’amministratore delegato, il che rende la questione ben più di una semplice voce di corridoio.

Ciò non significa che tutti i dettagli del progetto siano già stati svelati: sebbene le parole di Ficili confermino la direzione intrapresa, restano ancora da definire il nome definitivo, le motorizzazioni, la piattaforma e le tempistiche di lancio.

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La prossima tappa fondamentale è fissata per il 10 dicembre 2026 a Modena. Stellantis ha ufficialmente inserito il “Maserati Day” nel calendario diffuso contestualmente ai risultati finanziari del terzo trimestre. Si tratterà di un momento cruciale per approfondire le strategie del marchio e comprendere il ruolo che il nuovo SUV rivestirà nel rilancio della gamma.

Gran parte dell’attesa è concentrata sulle decisioni di natura industriale e di prodotto: quando arriverà l’erede, come verrà posizionato e quali tecnologie integrerà. L’evento di Modena dovrebbe fornire risposte più precise, sebbene ciò non implichi necessariamente che in tale occasione verrà svelato il modello definitivo destinato alla produzione.