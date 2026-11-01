Le Fiat più potenti di sempre: al primo posto c’è un modello che nessuno si aspetta

Quando si parla dei modelli Fiat più potenti, il pensiero corre spesso alla Coupé o alle piccole sportive che sfoggiano il marchio dello Scorpione. Eppure, se si prendono in esame i modelli di grande serie dotati di motore a combustione interna (ICE) a marchio Fiat, la classifica riserva non poche sorprese. L’elenco include un monovolume, un’auto per famiglie e persino due pick-up sudamericani: veicoli che si sono guadagnati un posto in graduatoria grazie ai loro aggiornamenti più recenti.

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Le Fiat più potenti con motore a combustione interna: sei modelli e un quarto posto a pari merito

La soglia dei 200 CV accomuna tre veicoli dalle caratteristiche profondamente diverse. La prima è la Fiat Croma 2.4 Multijet 20v, equipaggiata con un cinque cilindri turbodiesel. Sotto una carrozzeria pensata per viaggiare comodi nascondeva prestazioni interessanti: 216 km/h di velocità massima e accelerazione da zero a cento in 8,5 secondi.

La raggiunge la Fiat Toro 2.2 Multijet, proposta in Sud America con 200 CV e 450 Nm. Il suo compito principale resta quello di un pick-up, ma la potenza basta per affiancare una delle familiari più prestanti mai commercializzate dalla casa torinese. La motorizzazione diesel è confermata anche nella gamma 2027.

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Anche il Fiat Titano 2.2 Multijet, aggiornato per il model year 2026, vanta la stessa potenza. Offre inoltre 450 Nm di coppia, abbinati, nelle versioni automatiche, a un cambio a otto rapporti e alla trazione integrale. Di conseguenza, Toro, Titano e Croma condividono il quarto posto.

Al terzo posto compare la Fiat Ulysse 3.0 V6 24v da 204 CV. Una monovolume destinata alle famiglie, capace però di raggiungere 205 km/h e passare da zero a cento in 10,2 secondi. Una proposta decisamente insolita se confrontata con le motorizzazioni oggi più diffuse sui veicoli di questo tipo.

Seconda posizione per la Fiat Coupé 2.0 20v Turbo da 220 CV. Il cinque cilindri sovralimentato le permette di toccare 250 km/h, con uno zero a cento nell’ordine dei 6,5 secondi. Per velocità massima conserva dunque un vantaggio anche sul modello che guida questa selezione per potenza.

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Foto Fiat

Il primo posto spetta alla Fiat Freemont 3.6 V6 da 280 CV. Il motore Pentastar di origine Chrysler sviluppa 342 Nm ed è abbinato al cambio automatico a sei rapporti e alla trazione integrale. Il tutto su un crossover con sette posti per la famiglia.