Lancia, doppietta da ricordare nelle Cévennes: non accadeva da 35 anni

Lancia ha ottenuto una doppietta al Critérium des Cévennes, piazzando due delle sue vetture ai vertici di una gara del Campionato di Francia Rally per la prima volta dopo 35 anni. Yohan Rossel e Alexis Maillefert hanno preceduto Yoann Bonato e Benjamin Boulloud, entrambi gli equipaggi al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, con un distacco di soli 15 secondi.

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Lancia conquista le Cévennes, Bonato si prepara alla sfida decisiva nel Var

L’ultimo precedente risale al Rallye des Garrigues del 1991, quando Fabrizio Tabaton e Maurizio Imerito conquistarono la vittoria davanti a Piero Liatti e Luciano Tedeschini. Il risultato nelle Cévennes riallaccia così il legame del marchio con un’epoca significativa della sua storia sportiva in Francia.

La gara è stata caratterizzata da un acceso duello fin dalle prime fasi di venerdì. I due equipaggi si sono alternati al comando, con Rossel che ha costruito gradualmente un vantaggio. Bonato ha risposto colpo su colpo, recuperando oltre dieci secondi durante la lunga prova speciale “5 Cols”.

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Per Bonato e Boulloud, il secondo posto è importante anche nell’ottica della corsa al titolo. Considerando lo scarto del peggior risultato, Bonato si trova ora davanti a Raphaël Astier. Il verdetto finale arriverà al Rallye du Var, l’appuntamento conclusivo del campionato, sulle strade nei dintorni di Sainte-Maxime.

Bonato ha apprezzato particolarmente il duello con Rossel, combattuto inizialmente con distacchi di pochi decimi di secondo. Ha inoltre sottolineato la natura impegnativa del rally nelle Cévennes, che include prove in notturna, lunghe speciali e percorsi che mettono a dura prova sia gli equipaggi che gli pneumatici: una sfida che ha trovato particolarmente stimolante, soprattutto confrontandosi con Rossel sul terreno di casa di quest’ultimo.

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Oltre ai risultati sportivi, Lancia ha presentato all’evento l’intera nuova gamma di vetture da competizione, dalla Ypsilon HF Racing alla Rally2 HF Integrale. È stata proprio una Ypsilon HF Racing a permettere all’attrice Audrey Lamy di vivere il mondo dei rally da una prospettiva inedita.

Lamy si è messa al volante, al di fuori della competizione vera e propria, nell’ambito dell’iniziativa “Ça va trop VIP”, affiancata dall’esperto copilota Jérôme Degout. L’esperienza ha previsto una prova speciale di oltre 50 chilometri, che ha condotto fino all’arrivo a Montpellier. Bonato ha espresso i propri ringraziamenti a entrambi, sottolineando l’entusiasmo dell’attrice e il contributo del copilota.