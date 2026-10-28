L’elettrico europeo di Stellantis sale del 65%, ma il conto in banca non sorride

Sembra la storia di una redenzione elettrica, poi si arriva alla riga dei conti, e la redenzione chiede una pausa. Nel terzo trimestre Stellantis ha visto crescere del 65% le vendite europee di auto a batteria. Con Leapmotor dentro il perimetro EU30 (Ue, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Islanda) si sale al 93%, mentre i furgoni elettrici si fermano a +46%. I volumi, però, restano nel cassetto: nessun numero assoluto, nessuna ripartizione tra ibride e plug-in.

Advertisement

Il motore, lo abbiamo intuito, si chiama Leapmotor. Le consegne sono quasi quadruplicate, con circa 34.000 unità in più che portano il trimestre a quota 44.000. La joint venture, nata nel 2024, è controllata al 51% da Stellantis, che però non progetta né costruisce quelle auto.

Le vende bene: a settembre, due anni dopo lo sbarco, la rete ha superato i 1.000 punti vendita in 36 paesi. Il B10 ha iniziato a uscire dalla fabbrica di Saragozza, mentre B10 e C10 sono già in produzione in Malesia. La B03 arriverà nel Regno Unito all’inizio del 2027.

Advertisement

Le spedizioni europee crescono del 10% a 588.000 veicoli, i ricavi del 3% a 14,1 miliardi di euro. Fiat Grande Panda e Opel Frontera, sulla piattaforma Smart Car, aggiungono circa 26.000 unità, la 500 Hybrid 6.000, la nuova Compass 5.000, i commerciali leggeri 7.000. Tutto il resto della gamma perde circa 28.000 pezzi.

Il mercato, nel frattempo, ha fatto i suoi conti, vendite Stellantis per quanto riguarda l’area EU30 a +1%, +6% con Leapmotor. La quota scende al 14,8%, risale al 15,6% solo con l’aiuto del partner cinese. Nei commerciali leggeri il gruppo resta primo, ma al 26,9%.

Il profitto? Latitante. La regione chiude con una perdita operativa rettificata di 311 milioni di euro, perché il contesto dei prezzi, dice Stellantis, resta difficile e si mangia i risparmi.

Advertisement

Fuori dall’Europa il quadro non migliora. Nel mondo le vendite scendono del 3% a 1,31 milioni (1,35 milioni con Leapmotor, praticamente invariate). Negli Stati Uniti si resta fermi a 324.277 veicoli, Ram sale del 29%, Jeep cala del 20%, e le elettriche vanno peggio: 146 Wagoneer S (-96%) e 233 Charger elettriche (-92%). Sud America a -4%, Medio Oriente e Africa a -22%, Asia-Pacifico a -27%, per una “maggiore concorrenza cinese”.