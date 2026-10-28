Il valore del marchio Ferrari continua a crescere: lo certifica l’analisi Interbrand

Il marchio Ferrari cresce in valore. Questo è quanto emerge dall’indagine di Interbrand. La cosa non stupisce, per il prestigio e le capacità ingegneristiche della casa di Maranello. Il mito del “cavallino rampante” crea emozioni ma anche attrattiva e forza economica.

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Oggi Ferrari vale una fortuna e il suo valore continua a crescere. Gli esperti hanno valutato il brand emiliano la bellezza di 17,7 miliardi di dollari, con una crescita di oltre il 14% rispetto all’anno precedente. Cifre che ne fanno il marchio italiano con il valore economico più alto a livello globale.

Ferrari sta ulteriormente crescendo in questo ambito, scalando posizioni su posizioni. Nella classifica dei marchi più importanti al mondo (“Best Global Brands 2026” di Interbrand), è salita al 51° posto, guadagnando 3 posizioni rispetto alla lettura precedente. Per questo la casa di Maranello viene definita tra i “Top Risers“, cioè tra le imprese che stanno crescendo più velocemente.

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L’analisi cita due dati che mostrano la fiducia e l’attaccamento nei confronti di Ferrari. Il primo riguarda la forza del marchio, che si fissa a quota 85/100: un dato indicativo di quanto il brand sia solido, amato e riconosciuto a livello globale. L’altro dato concerne invece l’influenza sugli acquisti, pari al 73%: ciò significa che quando un cliente sceglie Ferrari, lo fa principalmente per il fascino del nome e della storia, e non solo per la macchina in sé.

Le cifre prima esposte danno conferma della grande forza del “cavallino rampante”, il cui successo, secondo Interbrand, si lega a “tre anime“, che lavorano insieme, senza tradire l’identità aziendale di Ferrari: Racing, ossia le corse automobilistiche; Sports Cars, ossia le fantastiche vetture sportive a sua firma; Lifestyle, ossia il mondo del lusso, della moda e persino di avventure nuove come le regate e le sfide in barca a vela.

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Quest’ultima anima si è consolidata nel tempo, spingendo la Ferrari a diventare anche un simbolo globale di lusso ed eccellenza, che riesce ad allargarsi in tanti settori diversi da quello dei mezzi a quattro ruote, rimanendo sempre credibile e desiderabile.

Il rapporto Interbrand, dal titolo “Best Global Brands 2026”, certifica il valore del marchio che, fra tutti gli indicatori delle performance di Ferrari, riassume in un’unica immagine la sua capacità di generare valore, innovazione e ispirazione su scala globale. Un dato capace di stampare il sorriso sul volto del management, anche perché qui non si parla di un’indagine qualunque, ma dello studio sui marchi più longevo e influente al mondo.

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Fonte | Ferrari