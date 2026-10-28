Nuova Fiat Multipla, spazio da vendere e un look tutto nuovo: il render rilancia l’icona

Una monovolume slanciata e luminosa, con un frontale che richiama immediatamente il suo predecessore più controverso. La nuova Fiat Multipla, immaginata da Sezer Design, rivisita il concetto di veicolo progettato attorno allo spazio interno, vestendolo con un’estetica contemporanea. Si tratta di un render realizzato da un creatore digitale indipendente fatto con AI, senza alcun legame con i progetti ufficiali di Fiat.

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Nuova Fiat Multipla: un render che cattura lo spirito del monovolume originale

La carrozzeria, color azzurro, presenta un cofano corto, un ampio parabrezza e una linea del tetto quasi orizzontale. Il richiamo alla Multipla del 1998 è evidente soprattutto nella separazione tra il muso e l’ampia superficie vetrata; in questo caso, tuttavia, il caratteristico “gradino” è realizzato in modo più discreto

Sul frontale, una sottile striscia luminosa attraversa la parte superiore, mentre i fari principali sono collocati più in basso, all’interno di elementi rettangolari scuri. Il logo Fiat in verticale, una presa d’aria inferiore e rivestimenti protettivi neri completano il look.

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Il profilo laterale è caratterizzato da superfici pulite, ampie superfici vetrate e maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria. Al posteriore, un portellone quasi verticale e un grande lunotto sottolineano la vocazione familiare del veicolo, arricchiti da una barra luminosa orizzontale. I cerchi bicolore aggiungono un tocco di raffinatezza a una silhouette volutamente squadrata.

Il tetto scuro e i montanti neri creano una fascia continua attorno all’abitacolo, mentre gli specchietti retrovisori riprendono la finitura dei rivestimenti inferiori. Le immagini non forniscono dettagli su dimensioni, motorizzazione o prestazioni del veicolo.

Anche gli interni seguono una filosofia analoga: rivestimenti in tonalità chiare, una plancia estesa, un quadro strumenti digitale e un display centrale indipendente. Sono presenti comandi fisici per le funzioni principali, mentre una sottile linea di illuminazione ambientale percorre il lato passeggero.

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La storia di questo nome ha inizio nel 1956 con la Fiat 600 Multipla, un veicolo capace di ospitare fino a sei persone nonostante le dimensioni compatte. Nel 1998 è arrivata una nuova interpretazione, caratterizzata da sei posti disposti su due file e da un design della carrozzeria inconfondibile. La configurazione dei sedili anteriori, che ospita tre persone affiancate, rimane ancora oggi la sua caratteristica più memorabile.

L’eventuale ritorno di questo nome è tornato al centro del dibattito in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026. Arnaud Belloni ha sottolineato il potenziale internazionale della denominazione, manifestando l’intenzione di reinserirla nella gamma Fiat; tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

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Nel frattempo, a Parigi, Fiat ha presentato la Multiplay, un concept lungo 4,45 metri che fonde le caratteristiche di un monovolume (MPV), di un SUV e di un pick-up, grazie a una sezione posteriore trasformabile. La casa automobilistica lo descrive come un “laboratorio di soluzioni”, precisando che non anticipa alcun modello specifico destinato alla produzione.