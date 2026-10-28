Lancia Gamma conquista i primi clienti a Parigi: il 56% sceglie l’elettrica

La nuova Lancia Gamma ha raccolto i primi ordini al Salone di Parigi, con una preferenza per le versioni elettriche. Al termine della settimana, il 56% delle richieste d’acquisto riguardava infatti le motorizzazioni a batteria, mentre il restante 44% era destinato alle ibride. Un primo riscontro commerciale per l’ammiraglia.

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Lancia Gamma: quasi due ordini su tre del marchio al Salone sono suoi

Il debutto del modello non è avvenuto propriamente sotto i riflettori della rassegna francese; il primo ordine per una Gamma è stato infatti effettuato presso la concessionaria Lancia di La Rochelle, subito dopo l’apertura degli ordini in Francia. A Parigi, tuttavia, l’intera gamma ha trovato i suoi primi clienti, portando il nuovo modello direttamente a contatto con il pubblico.

Durante l’evento, lo stand Lancia ha registrato centinaia di richieste di informazioni e numerosi ordini ogni giorno. Per il marchio, il Salone ha rappresentato non solo l’occasione per presentare il modello al pubblico in una grande fiera internazionale, ma anche un importante momento commerciale.

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Particolarmente significativo è il peso della Gamma nel bilancio complessivo degli ordini ricevuti dal marchio durante la manifestazione. Il modello ha rappresentato quasi due terzi del totale degli ordini, affermandosi, insieme alla Ypsilon, come il principale protagonista commerciale dello stand. Questo risultato riflette il vivo interesse dimostrato dai visitatori per il veicolo esposto.

Tra le varianti elettriche, la versione HF Integrale a trazione integrale ha totalizzato il 31% degli ordini. Tali cifre rispecchiano le preferenze espresse durante l’evento, dove i potenziali clienti hanno potuto confrontare le diverse versioni disponibili prima di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Alain Descat, Direttore di Lancia Francia, ha accolto con favore questi primi risultati. Ha definito la risposta del pubblico all’altezza dell’importanza dell’evento, lodando al contempo l’impegno del team che ha presidiato lo spazio espositivo per tutta la settimana.

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Descat ha espresso un particolare apprezzamento per il personale dedicato all’accoglienza dei visitatori, che li ha guidati alla scoperta dei veicoli. Secondo Descat, parte del successo ottenuto sia dalla Gamma che dalla Ypsilon, vere protagoniste dell’attività commerciale allo stand Lancia durante l’evento parigino, è merito proprio dell’entusiasmo dimostrato dai membri del team.