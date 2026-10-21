Stellantis cresce in Europa: Fiat vola del 20%, oltre due milioni di immatricolazioni con Leapmotor

Stellantis ha concluso i primi nove mesi del 2026 con immatricolazioni europee in crescita, grazie soprattutto a Fiat e Citroën. Nel perimetro EU30, secondo i dati comunicati dal gruppo, i volumi raggiungono 1,927 milioni di veicoli, il 3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota di mercato del 16,1 per cento.

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Il risultato sale includendo Leapmotor: in questo caso le immatricolazioni arrivano a 2,014 milioni, con un incremento del 6,8 per cento. La quota raggiunge il 16,9 per cento, guadagnando 0,18 punti percentuali su base annua. La differenza tra i due totali è di circa 87 mila immatricolazioni.

Stellantis, Fiat e Citroën trainano la crescita nei primi nove mesi del 2026

Tra i marchi, Fiat registra la crescita più marcata, pari al 20%, mentre Citroën avanza dell’8,6%. Entrambe fanno meglio del mercato complessivo. Segno positivo anche per Lancia, in aumento del 3,5%, e Opel, che cresce del 3%.

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“Il nostro piano strategico FaSTLAne 2030 sta entrando con decisione nella fase esecutiva”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, responsabile Enlarged Europe. “I progressi registrati nell’EU30 riflettono il rigore nell’esecuzione, l’impegno delle nostre persone e la forte risposta dei clienti a un portafoglio prodotti in continua espansione. Questi risultati rafforzano la nostra fiducia nel fatto che il piano stia creando basi più solide per una crescita sostenibile”.

Stellantis cresce nel Regno Unito del 5,8%, in Germania del 4,2% e in Italia del 3,8%. Più contenuto l’aumento in Spagna, pari allo 0,8%. Tra gli altri mercati spicca l’Austria, con un progresso del 20,9%, seguita da Polonia, Portogallo e area Belgio-Lussemburgo, rispettivamente a più 8,1%, 4% e 2%.

In Italia il gruppo mantiene il primo posto e porta cinque modelli nella top ten. Davanti a tutti c’è Fiat Pandina, seguita da Jeep Avenger. Grande Panda occupa la quarta posizione, Citroën C3 la quinta e Peugeot 208 la decima.

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La leadership viene confermata anche in Francia. A settembre Citroën aumenta le immatricolazioni di autovetture del 21,2% e consolida il terzo posto tra i marchi. Peugeot guida invece i comparti delle autovetture ibride e dei commerciali leggeri, piazzando 208, 2008, 3008 e 308 tra le dieci vetture più vendute.

Nei veicoli commerciali leggeri, Stellantis Pro One conserva il primato con una quota del 28,1%. Il gruppo risulta primo anche nelle autovetture ibride, al 16,5%.

Leapmotor, intanto, ha superato le 100.000 consegne mensili globali per il terzo mese consecutivo. A due anni dal debutto europeo al Salone di Parigi, la rete commerciale del marchio conta 1.000 punti vendita distribuiti in 36 Paesi europei.