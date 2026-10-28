Nuova Fiat Punto, cinque porte e fari a pixel per tornare a sfidare Renault Clio

Le dichiarazioni di Arnaud Belloni, che vi abbiamo riportato questa mattina, hanno riportato la Punto sotto i riflettori. Abbiamo deciso di darle un volto, immaginando una nuova Fiat Punto attraverso due rendering generati dall’intelligenza artificiale. Si tratta di una nostra interpretazione, non legata a Fiat, che propone un design a cinque porte in linea con l’attuale linguaggio stilistico del marchio.

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Nuova Fiat Punto: il nostro concept trae ispirazione dalla Grande Panda e dal Grizzly

Il punto di partenza è il frontale. Abbiamo ripreso il tema dei fari “pixelati” della Grande Panda, inserendoli all’interno di una fascia nera orizzontale che attraversa il muso. Al centro spicca la scritta “Fiat”, mentre più in basso si apre un’ampia presa d’aria, affiancata da due elementi verticali alle estremità del paraurti.

L’ispirazione per le superfici più ampie e levigate, così come per la disposizione geometrica dei dettagli, deriva dal Grizzly. Il risultato è un equilibrio tra queste influenze e una carrozzeria dal profilo ribassato, caratterizzata da un cofano compatto e un tetto leggermente arcuato. Una colorazione rosso metallizzato valorizza le linee pulite ed essenziali, prive di orpelli superflui.

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Sulle fiancate, il design mantiene le maniglie delle portiere tradizionali, i montanti B in nero e una linea di carattere che collega visivamente i passaruota. I cerchi bicolore aggiungono personalità, abbinati a pneumatici dalle proporzioni realistiche per un’utilitaria. L’obiettivo era creare un veicolo riconoscibile e perfettamente adatto all’uso quotidiano.

Il posteriore segue la stessa logica: fanali rettangolari con elementi luminosi a pixel, un pannello scuro che ospita il logo centrale e la scritta “Punto” posizionata appena sotto. Il lunotto è dotato di tergicristallo, mentre la linea del tetto termina con un piccolo spoiler. Il paraurti si presenta pulito, con una parte inferiore nera e catarifrangenti laterali.

Il nome porta con sé una storia iniziata nel 1993, quando la prima Punto prese il posto della Uno. Seguirono altre due generazioni, tra cui la Grande Punto del 2005, successivamente aggiornata e rinominata. La produzione europea è terminata nel 2018, lasciando molti automobilisti senza un’erede diretta della loro utilitaria.

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Belloni è tornato sull’argomento in un’intervista a L’Automobile Magazine, realizzata al Salone dell’Auto di Parigi e pubblicata il 18 ottobre. Il dirigente ha sostenuto che un marchio come Fiat dovrebbe avere una Punto nella propria gamma e che è giunto il momento di riconquistare una posizione nel segmento B sfidando rivali del calibro di Renault Clio.

Ha inoltre escluso un approccio di tipo “neo-retrò”, lasciando intendere la libertà di ripensare il design della vettura. Tuttavia, le sue dichiarazioni non specificano tempistiche di lancio, piattaforma o gamma di motorizzazioni. Vedremo se davvero nei prossimi anni si creeranno le condizioni per il rtiorno di un modello che ancora oggi ha molti estimatori in Italia e non solo.