Leapmotor conquista Carwow: è il Marchio dell’anno, Stellantis tra le chiavi del successo

Leapmotor è il “Marchio dell’anno” per Carwow Germania. Il riconoscimento arriva nell’ambito dei Carwow Car of the Year Awards e premia una crescita che, secondo la giuria, poggia su diversi elementi: prezzi competitivi, una rete commerciale capillare e un’offerta capace di intercettare esigenze differenti. Un risultato nel quale trova spazio anche il contributo di Stellantis.

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Leapmotor premiata da Carwow Germania: dalla T03 ai SUV, convince l’intera gamma

A colpire gli esperti del portale tedesco è soprattutto la capacità del costruttore di distribuire il proprio successo su più prodotti. La T03 resta il modello più venduto, ma nella valutazione vengono citati anche i SUV B10 e C10, che stanno contribuendo alla visibilità del marchio.

È un aspetto importante per un’azienda impegnata a farsi conoscere da automobilisti che spesso si avvicinano per la prima volta a un costruttore cinese. Avere proposte diverse, dalle piccole elettriche ai SUV, permette di raggiungere pubblici differenti e di ampliare le occasioni di contatto nelle concessionarie.

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La giuria ha inoltre sottolineato l’importanza della partnership con Stellantis. Questa collaborazione mette a disposizione di Leapmotor una rete distributiva già consolidata e apre la strada alla produzione in Europa: due elementi in grado di influenzare in modo significativo sia la presenza commerciale del marchio, sia la fiducia dei potenziali clienti.

Martin Resch, Managing Director di Leapmotor Germania, ha accolto con soddisfazione il premio, osservando come il brand stia guadagnando terreno sia sul mercato che presso il grande pubblico. Resch ha collegato tali progressi alle performance di vendita e ai numerosi riconoscimenti ottenuti, esprimendo al contempo gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo dell’azienda.

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Il premio di Carwow si aggiunge ad altri riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno; ad esempio, la Leapmotor B05 è stata eletta miglior veicolo elettrico compatto durante l’e4 Testival di Hockenheim, mentre a settembre la B10 è stata insignita del titolo di “Prodotto dell’anno 2026”.

A differenza dei precedenti riconoscimenti, focalizzati su singoli modelli, questo titolo premia dunque il marchio nel suo complesso. Secondo Carwow, la combinazione tra gamma di prodotti, prezzi e rete di distribuzione costituisce l’aspetto più interessante dell’offerta di Leapmotor.

Giunti alla quinta edizione, i premi “Car of the Year” di Carwow si articolano in undici categorie. Gli esperti valutano i modelli in gara basandosi su prezzo, prestazioni, design, interni, sostenibilità, efficienza, comfort e praticità. Il riconoscimento di “Brand dell’anno” viene assegnato a un singolo costruttore.