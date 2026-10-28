Dodge Charger Mopar ’27: solo 270 esemplari, fibra di carbonio e fino a 550 CV per i 90 anni del marchio

Mopar prepara una Dodge Charger speciale per festeggiare i suoi 90 anni. Si chiama Charger Mopar ’27 e sarà realizzata in appena 270 esemplari, con contenuti dedicati alle versioni R/T e Scat Pack Plus a due porte del model year 2027. Il debutto è previsto ai Mopar NHRA Las Vegas Nationals, prima dell’esposizione al SEMA Show.

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Dodge Charger Mopar ’27: tre colori e una produzione limitata per Stati Uniti e Canada

La presentazione avverrà durante l’evento presso il Las Vegas Motor Speedway, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre. Successivamente, il veicolo sarà trasferito al SEMA Show, previsto dal 3 al 6 novembre, dove Mopar sarà presente allo stand 59119, situato nella West Hall del Las Vegas Convention Center.

La produzione in serie limitata sarà suddivisa in parti uguali, con 90 unità assegnate a ciascuna delle tre colorazioni disponibili: Bludicrous, Diamond Black e White Knuckle. Di queste, 243 unità sono destinate agli Stati Uniti, mentre le restanti 27 saranno riservate al Canada. Le concessionarie potranno ordinare il pacchetto a partire dall’inizio di gennaio, con l’avvio della produzione previsto per la primavera del 2027.

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Il trattamento Mopar comprende splitter anteriore, cofano con presa d’aria funzionale e spoiler posteriore in fibra di carbonio, tutti firmati Direct Connection. Arrivano inoltre un sistema di aspirazione dell’aria fredda, grafiche specifiche per cofano e fiancate, una targhetta numerata sotto il cofano e un emblema dedicato sulla plancia.

La base R/T utilizza il sei cilindri in linea SIXPACK biturbo da 3,0 litri e 420 CV. La Scat Pack Plus sale a 550 CV e aggiunge sedili sportivi in pelle, cerchi da 20×11 pollici e pacchetti Carbon and Suede e Blacktop. Entrambe dispongono di trazione integrale con modalità posteriore selezionabile.

Negli Stati Uniti, il pacchetto avrà un costo di 10.995 dollari, da aggiungere al prezzo del modello Charger scelto. Ogni proprietario riceverà un certificato di autenticità personalizzato, completo di numero di serie e di un’illustrazione del veicolo realizzata dal team di design Mopar.

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Il veicolo dimostrativo è inoltre dotato di un sistema di scarico “cat-back”, molle ad alte prestazioni e cerchi da 21 pollici “Brass Monkey”. Questi componenti sono venduti separatamente presso i concessionari autorizzati Dodge Performance e non sono inclusi nel pacchetto commemorativo.

Il marchio Mopar è nato nel 1937 per identificare una linea di prodotti antigelo. A partire dagli anni ’60, ha conquistato anche gli appassionati di “muscle car”, grazie ai suoi componenti pensati per migliorare le prestazioni.

A Las Vegas, la gamma includerà anche i pickup Ram “Rumble Bee”, con allestimenti in grado di superare i 900 cavalli, oltre a tre concept Jeep: la Wrangler BUZZCUT, la Wrangler Anvil 715 e la Recon Overwatch. La Mopar ’27 Charger rappresenterà il quarto modello di questa serie speciale, inaugurata nel 2011.