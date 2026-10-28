Nuova Lancia Delta Integrale, il render è da brividi: passaruota enormi e un’anima da rally

Passaruota allargati, un assetto rasoterra e un’inconfondibile ala posteriore: questa nuova Lancia Delta Integrale immagina un ritorno decisamente muscoloso. Le immagini, condivise su Instagram da car.design.trends, mostrano un render realizzato da @basstocom. Si tratta di un progetto indipendente, non legato ai piani ufficiali del marchio, che reinterpreta l’iconica vettura compatta attraverso proporzioni esasperate e dettagli ispirati al mondo delle corse.

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Nuova Lancia Delta Integrale: un render che riporta su strada lo spirito dei modelli Evoluzione



La carrozzeria verde scuro mantiene la classica silhouette a due volumi, ma la linea del tetto è stata ribassata e le carreggiate allargate, trasformando completamente la presenza del veicolo. Grandi ruote riempiono i passaruota, mentre minigonne pronunciate e pannelli della carrozzeria scolpiti ne accentuano ulteriormente l’impatto visivo.

Attraverso i finestrini si intravedono sedili sportivi rossi, mentre il tetto scuro contribuisce a snellire visivamente una carrozzeria dominata dai vistosi parafanghi allargati.

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All’anteriore, i quattro fari rotondi dell’Integrale originale lasciano il posto a elementi luminosi geometrici, attraversati da una sottile linea orizzontale. La scritta “Lancia” campeggia al centro del frontale, posizionata sopra un paraurti molto basso, caratterizzato da audaci prese d’aria.

Al posteriore, due elementi circolari sono integrati in una barra luminosa che percorre l’intero portellone. Un lunotto fortemente inclinato, uno spoiler imponente e un diffusore pronunciato completano questo look estremo. I bozzetti affiancati ai render permettono inoltre di seguire il passaggio dall’idea iniziale alla rappresentazione digitale.

Il nome richiama una storia cominciata nel 1979, quando debuttò la Delta disegnata da Giorgetto Giugiaro, premiata Auto dell’Anno nel 1980. La svolta sportiva arrivò con la HF 4WD del 1986 e con le successive Integrale, fino alle celebri Evoluzione. Tra il 1987 e il 1992, la famiglia Delta conquistò sei titoli mondiali costruttori consecutivi nei rally, trasformando una berlina compatta in un riferimento per gli appassionati.

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Oggi, tuttavia, un ritorno appare più lontano. La data di lancio del 2028, che faceva parte di un precedente piano di rilancio, non rappresenta più un impegno certo. Le attuali priorità commerciali sono concentrate sui modelli Ypsilon e Gamma, oltre che sul rafforzamento della rete europea del marchio.

In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Arnaud Belloni ha inoltre accennato alla possibilità di realizzare auto sportive in piccola serie, ispirate alle leggendarie Lancia del passato. Ha precisato, però, che si tratta soltanto di concept ancora da sviluppare o finanziare: non vi è alcun annuncio relativo alla produzione di una nuova Delta Integrale.