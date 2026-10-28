Da Fiat Mobi a Ram Dakota: Stellantis mette in mostra tutta la sua forza a Expo ABLA

Expo ABLA 2026 prende il via oggi, 28 ottobre, a San Paolo. Stellantis partecipa all’evento presentando tredici modelli appartenenti a sei diversi marchi. La manifestazione, ospitata presso il São Paulo Expo fino al 29 ottobre, rappresenta uno dei principali appuntamenti in America Latina per il settore del noleggio veicoli, riunendo case automobilistiche, società di autonoleggio, fornitori e professionisti della gestione delle flotte.

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Stellantis a Expo ABLA 2026: in mostra Fiat, Jeep, Ram, Leapmotor, Citroën e Peugeot

Per il gruppo, l’evento costituisce un’occasione per interagire direttamente con gli operatori di un comparto fondamentale per le vendite in Brasile. Lo stand propone un’offerta variegata: dalle vetture compatte per gli spostamenti urbani ai SUV, fino ai pick-up e ai veicoli destinati al trasporto professionale.

Fiat vanta la presenza più ampia, con cinque modelli: Mobi Like, Pulse Drive CVT, Strada Freedom (doppia cabina), Toro Freedom e Ducato Luxo. Questa selezione risponde a diverse esigenze, che spaziano dall’uso quotidiano in città alle necessità lavorative e al trasporto passeggeri.

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Jeep espone la Renegade Longitude e la Compass Longitude, due opzioni pensate per le società di noleggio interessate ai SUV. Ram presenta invece la Dakota Big Horn e la Rampage Big Horn, rivolgendosi agli operatori che desiderano integrare pick-up nelle proprie flotte aziendali o nell’offerta di veicoli a noleggio destinati al tempo libero.

L’elettrificazione è rappresentata dalla Leapmotor C10 REEV. Questo modello amplia la gamma di propulsioni in esposizione, offrendo alle aziende un’alternativa rispetto ai veicoli più tradizionali proposti dagli altri marchi.

A completare la selezione di tredici veicoli troviamo la Citroën C3 Live Go, la Basalt Dark Edition MT e il Peugeot Expert Passenger. Anche in questo caso, la proposta copre svariate necessità, dalla mobilità individuale ai servizi di trasporto passeggeri.

La partecipazione di Stellantis include inoltre due contributi al programma dell’evento: oggi, Fernando Varela, Vicepresidente delle Operazioni Commerciali di Stellantis Brasile e dei Veicoli Commerciali Leggeri per il Sud America, prenderà parte a un panel intitolato “Il futuro della mobilità: tendenze e prospettive per il settore automobilistico”, incentrato sulle evoluzioni del mercato.

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Domani, 29 ottobre, interverrà Gunnar Alejo, CEO di Stellantis Bank. Prenderà parte a una sessione dal titolo “Credito sotto controllo: come ridurre i rischi senza perdere clienti”, che analizzerà le esigenze finanziarie degli operatori economici e la gestione delle relazioni con i clienti.