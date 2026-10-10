Chi cerca una piccola elettrica da usare ogni giorno può trovare nella Leapmotor T03 una proposta molto interessante. Per ottobre 2026, il marchio cinese la offre da 15.900 euro con easyWallbox inclusa, aggiungendo quindi una soluzione per ricaricare a casa. La promozione arriva dopo mesi nei quali la city car è stata grande protagonista sul mercato conquistando il primo posto tra le elettriche più vendute in Italia.

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Leapmotor T03: a ottobre 2026 sconto di 3.000 euro e wallbox inclusa

Il prezzo promozionale permette di risparmiare 3.000 euro rispetto al listino di 18.900 euro. L’iniziativa è riservata ai clienti privati che firmano il contratto entro il 31 ottobre 2026 e non è cumulabile con altre offerte.

Nel prezzo sono comprese IVA e messa su strada. Restano invece da aggiungere IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo sulla dichiarazione di conformità: voci da controllare nel preventivo per conoscere la spesa finale.

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Sotto la carrozzeria, la T03 abbina un motore elettrico da 95 CV a una batteria da 37,3 kWh. L’autonomia dichiarata è di 265 chilometri nel ciclo WLTP, mentre il consumo omologato si attesta a 16,3 kWh ogni 100 chilometri. Per accelerare da 0 a 100 km/h servono 12,7 secondi.

Alle colonnine in corrente continua, la potenza massima accettata è di 45 kW. Secondo il costruttore, il passaggio dal 30 all’80% della batteria richiede 36 minuti. Tempi e percorrenze effettivi cambiano comunque con temperatura, velocità e condizioni d’utilizzo.

La lunghezza di appena 3,62 metri aiuta quando bisogna muoversi nel traffico e cercare parcheggio. L’abitacolo ospita uno schermo centrale da 10,1 pollici e una strumentazione digitale da 8 pollici. Sono presenti anche assistenti alla guida di livello 2.

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Quanto alle vendite, Leapmotor T03 continua a comportasi bene in Italia. UNRAE registra 187 immatricolazioni italiane ad agosto 2026, contro le 161 dello stesso mese del 2025: l’aumento è del 16,1%. Nei primi otto mesi dell’anno la T03 ha raggiunto quota 22.545 unità immatricolate, risultando l’elettrica più venduta in Italia. Il cumulato aggiornato a settembre sale a 23.190 unità e conferma il primato nei primi nove mesi del 2026.