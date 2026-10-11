Leapmotor B10, fino a 5.000 euro di sconto e easyWallbox inclusa nelle offerte di ottobre

Anche Leapmotor B10 entra nelle promozioni di ottobre con prezzi ridotti per le versioni elettriche e REEV Hybrid, oltre alla easyWallbox inclusa. La proposta parte dai 25.900 euro della Life con autonomia estesa, contro un listino di 30.900 euro. Per chi preferisce la motorizzazione esclusivamente elettrica, la Life con batteria da 56,2 kWh viene offerta a 26.800 euro, rispetto ai 31.800 euro iniziali.

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Leapmotor B10 da 25.900 euro con permuta o rottamazione

La REEV Hybrid Design scende invece da 32.900 a 27.900 euro. Le elettriche con accumulatore da 67,1 kWh costano 29.400 euro in allestimento Life e 30.400 euro nella variante Design, contro listini rispettivamente di 33.400 e 35.400 euro. Le condizioni promozionali riportate prevedono permuta o rottamazione, sono riservate ai privati e valgono per contratti stipulati entro il 31 ottobre 2026.

Sulla B10 REEV Life è disponibile anche il finanziamento LeapValue: anticipo di 6.461 euro, 35 rate mensili da 179 euro e rata finale di 18.003,20 euro. Il TAN fisso è del 6,99%, mentre il TAEG raggiunge il 9,07 per cento. L’importo totale dovuto per il credito è di 24.318,52 euro, da aggiungere all’anticipo. Restano esclusi dal prezzo indicato IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo sulla dichiarazione di conformità.

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La versione REEV abbina un motore elettrico da 218 CV a una batteria da 18,8 kWh. Il benzina di 1,5 litri lavora come generatore: produce energia, mentre le ruote vengono mosse esclusivamente dall’unità elettrica. L’autonomia dichiarata raggiunge 86 km in modalità elettrica e fino a 900 km complessivi nel ciclo WLTP, con un serbatoio da 50 litri. Lo scatto da zero a cento richiede 7,5 secondi.

La ricarica in corrente continua arriva a 46 kW e richiede circa 30 minuti per passare dal 30 all’80 per cento. Sulle B10 elettriche, entrambe da 218 CV, l’autonomia WLTP è di 361 km con batteria da 56,2 kWh e 434 km con quella da 67,1 kWh.

La potenza di ricarica raggiunge rispettivamente 140 e 168 kW, con il medesimo passaggio effettuabile in circa 20 minuti. I valori di autonomia e ricarica dipendono dalle condizioni di utilizzo, dalla temperatura e dalla potenza disponibile presso la colonnina scelta. La Life propone rivestimenti in tessuto grigio, mentre la Design utilizza ecopelle.

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La B10 ha debuttato a livello mondiale al Salone dell’Auto di Parigi nell’ottobre 2024, inaugurando la serie B del costruttore. Gli ordini per la versione elettrica sono stati aperti in Italia nel 2025, seguiti da quelli per la versione ibrida REEV nel 2026, ampliando così l’offerta per chi cerca un SUV compatto elettrificato.

Sul fronte delle vendite, UNRAE ha registrato 972 immatricolazioni della B10 in Italia nel mese di settembre 2026, posizionando il modello al quarantatreesimo posto della classifica mensile. Nello stesso periodo, Leapmotor ha immatricolato complessivamente 2.199 veicoli, portando il totale del marchio da gennaio a settembre a 28.448 unità.