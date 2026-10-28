Jeep Renegade supera le 600.000 vendite in Brasile e prepara una nuova versione per novembre

Jeep Renegade ha superato le 600.000 unità vendute in Brasile, dove ha debuttato nel 2015. In questi undici anni è diventata uno dei modelli più importanti per la presenza di Jeep nel Paese. Il traguardo arriva dopo gli aggiornamenti introdotti quest’anno, che hanno interessato carrozzeria e abitacolo e portato in gamma il sistema mild hybrid a 48 volt di Stellantis.

Advertisement

Jeep Renegade: 600.000 vendite in Brasile e una gamma ancora in evoluzione

Per molti automobilisti brasiliani, la Renegade è stata la prima Jeep. Lo ricorda Hugo Domingues, responsabile del marchio per il Sud America, che attribuisce al SUV un ruolo decisivo nella crescita locale del costruttore. Secondo il manager, il modello ha avvicinato nuovi clienti a Jeep e reso la trazione integrale accessibile a un pubblico più ampio.

La sua storia industriale nel Paese è legata allo stabilimento di Goiana, nello Stato del Pernambuco; la Renegade è stata la prima Jeep prodotta in questo polo automobilistico. Da allora, il modello ha costruito un’identità ben definita, grazie alle sue proporzioni compatte e a dettagli di design distintivi, rimasti centrali anche attraverso i successivi aggiornamenti.

Advertisement

Tra questi figurano i fari rotondi, la griglia a sette feritoie, i gruppi ottici posteriori con motivo a “X” e i passaruota trapezoidali. Tali elementi continuano a caratterizzare il SUV, così come la disponibilità dell’allestimento Willys, dotato di trazione 4×4.

Gli aggiornamenti introdotti quest’anno si concentrano principalmente sull’abitacolo. Le versioni Altitude, Longitude, Sahara e Willys presentano ora interni rinnovati, che includono un sistema multimediale con schermo da 10,1 pollici e un quadro strumenti digitale da 7 pollici.

Cambiano anche i rivestimenti dei sedili, il pomello del cambio e la console centrale, che integra le bocchette dell’aria per i passeggeri posteriori. Su Sahara e Willys arriva inoltre la regolazione elettrica del sedile del guidatore. L’offerta comprende ora anche versioni con sistema MHEV a 48 volt.

Advertisement

Da novembre la scelta si allargherà con la Renegade Longitude T270 Flex, destinata a collocarsi tra Altitude e Longitude MHEV. Sotto il cofano avrà il 1.3 turbo flex da 176 CV, affiancando così le proposte elettrificate già presenti nella gamma brasiliana.

La dotazione annunciata comprende uno schermo multimediale da 10,1 pollici, cerchi da 18 pollici, sedili e volante rivestiti in pelle, ricarica wireless per smartphone e sensori di parcheggio posteriori. Sono inoltre presenti sei airbag e bocchette di ventilazione posteriori.

Il prezzo di listino consigliato è di 155.690 real brasiliani. La distribuzione della nuova versione Longitude Flex è già iniziata, in vista del suo arrivo presso le concessionarie in tutto il Paese. Inoltre, la Renegade è offerta con una garanzia di cinque anni e assistenza stradale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto il Brasile, garantendo così supporto ai clienti del marchio nel Paese.