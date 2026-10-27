Citroën Ami OUTDOOR debutta in Italia a EICMA: tetto apribile e un nuovo look avventuroso

La Citroën Ami OUTDOOR debutta in Italia a EICMA 2026. Il quadriciclo elettrico arriva a Rho Fiera Milano con un look rinnovato e un’aggiunta pratica: il tetto apribile, finora esclusiva della versione Buggy, che viene proposto per la prima volta su una Ami a carrozzeria chiusa dotata di portiere. Durante l’evento, i visitatori avranno inoltre l’opportunità di provare su strada sia la Ami che la Ami Buggy.

Advertisement

Citroën Ami OUTDOOR: le novità e dove vederla a EICMA 2026

Questa nuova versione si distingue per la carrozzeria color Verde Kaki, abbinata a cerchi in acciaio bianchi. Grafiche lungo le fiancate, il logo “OUTDOOR” sul montante posteriore e uno spoiler completano un allestimento che conferisce alla piccola Citroën un’estetica più avventurosa.

Anche gli interni presentano dettagli dedicati, tra cui una tonalità esclusiva per i sedili, cinture di sicurezza color “Infra Rouge” e un “Color Pack” che aggiunge diversi accessori per riporre oggetti. Sebbene il design minimalista della Ami rimanga invariato, queste colorazioni e dettagli specifici rendono unica questa variante.

Advertisement

Presentata a settembre insieme alle versioni OUTDOOR di C3 e C3 Aircross, la nuova Ami sarà uno dei punti focali della presenza di Citroën alla rassegna milanese. Già nel 2024, il marchio aveva scelto EICMA per far conoscere al pubblico italiano la nuova generazione del modello.

Quest’anno, i visitatori avranno due punti di riferimento principali. Il primo è lo stand di Dueruote (Padiglione 5, Stand Q74), dove sarà possibile salire a bordo, scoprire maggiori dettagli sul quadriciclo e prenotare un test drive. L’esperienza di guida vera e propria si svolgerà all’aperto, nell’area “Your Urban Mobility” (YUM).

Dal 4 all’8 novembre, questo spazio dedicato alla mobilità urbana ospiterà esposizioni e prove su strada su una superficie di circa 5.000 metri quadrati. Come annunciato da Citroën, l’Ami sarà l’unico quadriciclo presente, rappresentando di fatto l’intera categoria.

Advertisement

Per le prove saranno disponibili Ami e Ami Buggy, con driver qualificati in affiancamento. Sarà quindi possibile confrontarsi direttamente con le dimensioni e i comandi della piccola elettrica, oltre a osservarla da ferma nello spazio espositivo dedicato.

La formula tecnica resta quella conosciuta: due posti affiancati, velocità massima di 45 km/h e autonomia fino a 75 chilometri. In Italia Ami può essere guidata dai 14 anni con patente AM. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica attraverso una comune presa elettrica.

Il tetto apribile distingue la OUTDOOR dalla normale versione chiusa, offrendo una possibilità in più a chi cerca maggiore apertura verso l’esterno durante gli spostamenti quotidiani, senza passare alla configurazione della Buggy.