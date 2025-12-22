Leapmotor C10 REEV semifinalista al premio COTY 2026

La Leapmotor C10 REEV è stata selezionata come semifinalista al premio South African Car of the Year 2026 (COTY), concorso sponsorizzato da Old Mutual Insure. Il riconoscimento, sostenuto da Stellantis Sudafrica, valorizza la proposta di mobilità elettrica ad autonomia estesa del marchio cinese, che abbina la guida in modalità elettrica a un sistema capace di aumentare l’autonomia complessiva.

Approdo in semifinale per Leapmotor C10 REEV al premio South African Car of the Year 2026

Per Leapmotor, ancora in fase di consolidamento sul mercato sudafricano, questa candidatura rappresenta un traguardo significativo, inserendo la C10 REEV in un contesto altamente competitivo e accanto a costruttori di primo piano del panorama automobilistico internazionale.

L’inclusione pone Leapmotor in una posizione di confronto diretto con i principali concorrenti e riflette l’interesse iniziale della South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ), che valuterà il veicolo nei prossimi mesi come parte del processo COTY. Sebbene si trovi ancora nel suo primo trimestre di attività sulle strade locali, i progressi della C10 REEV suggeriscono che la sua offerta viene presa sul serio in un momento in cui sia gli acquirenti che i valutatori stanno ancora valutando come dovrebbe essere la mobilità elettrica in Sudafrica.

Advertisement

“La C10 REEV è stata progettata per soddisfare le esigenze di mobilità pratica senza compromettere efficienza o prestazioni”, afferma Janus Janse van Rensburg, Responsabile Marketing e Vendite: Alfa Romeo, Jeep e Leapmotor di Stellantis Sud Africa. “Il passaggio alla fase semifinale riflette quanto la soluzione elettrica a autonomia estesa del veicolo sia in linea con le aspettative del mercato, in particolare nei segmenti in cui flessibilità, affidabilità ed efficienza operativa totale sono fattori chiave”.

Leapmotor è entrata ufficialmente nel mercato sudafricano nell’ottobre 2025, nell’ambito della più ampia strategia di elettrificazione di Stellantis. La Leapmotor C10 REEV è la prima offerta del marchio a livello locale e si rivolge ai clienti interessati alla guida elettrica, ma che non sono disposti a rinunciare alla flessibilità sulle lunghe distanze.

Advertisement

L’idea alla base della Leapmotor C10 REEV è semplice: mantenere l’esperienza di guida elettrica, ma eliminare la pressione sull’autonomia. La potenza è erogata da un motore elettrico posteriore che produce 158 kW e 320 Nm, mentre un motore a benzina da 1,5 litri viene utilizzato per generare elettricità solo quando necessario.

Per l’uso quotidiano in città, la REEV può percorrere fino a 145 km con la sola alimentazione a batteria. Con l’attivazione del generatore, l’autonomia totale può arrivare fino a 970 km, il che la renderà appetibile agli automobilisti che percorrono regolarmente lunghe distanze e non vogliono dover pianificare ogni viaggio in base alle stazioni di ricarica.

Advertisement

“La sicurezza dell’autonomia è ancora uno dei principali fattori da considerare per gli acquirenti sudafricani”, aggiunge Janse van Rensburg. “L’approccio REEV offre ai clienti i vantaggi della guida elettrica nell’uso quotidiano, consentendo loro di viaggiare senza dover pianificare ogni sosta in base alla ricarica”. Segnaliamo infine che questa non è l’unica auto di Stellantis ad essere approdata in semifinale nel concorso. Anche Alfa Romeo Junior è riuscita nella medesima impresa.