Garage Italia “allunga” la Spiaggina: più spazio per le gambe a 85.000 euro

Garage Italia ha allungato di 17 centimetri la Spiaggina e ha battezzato il risultato M, con l’idea di rendere abitabile anche il divano posteriore. Perché la Fiat 500 di partenza, diciamolo, ai passeggeri dietro riserva lo spazio per le gambe di un bagaglio a mano. La novità è arrivata dal salone delle auto d’epoca di Bordeaux, passato quasi inosservato: la settimana era presidiata da EICMA a Milano e dal SEMA Show a Las Vegas. A chi sta in mezzo toccano, quasi, le briciole.

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I centimetri in più stanno tutti dietro. Il resto non cambia, né nelle forme né nella sostanza, e lo scopo è allargare l’uso della Spiaggina: non solo ospitalità da resort, ma anche gite più lunghe del giro dell’isolato.

Per farsi riconoscere, la Spiaggina M indossa un Barolo metallizzato, un rosso che sa di cantina buona, con il bianco Tellina a contrasto su strutture tubolari e dettagli. Capottina e cuscini sono in tessuti Mariaflora rossi e bianchi, la seduta Alabastro porta la firma dell’azienda d’arredo Bonacina 1889, e i tappetini imitano le fibre naturali.

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Sotto la pelle c’è l’elettrico, come per ogni Spiaggina. Garage Italia sui numeri tace, il che fa pensare alla meccanica già nota: motori da 13 CV e 82 Nm, batteria per 140 km di autonomia, velocità massima di 75 km/h. Cifre da carrello del golf di lusso. Chi la compra non ha fretta.

A distinguere la M dalle sorelle ci sono invece gli pneumatici da fuoristrada, che con l’assetto rialzato le regalano un’aria da piccola guerriera. A bordo trovano posto accesso senza chiave, servosterzo dinamico e fari supplementari protetti da griglie dedicate.

Il prezzo ufficiale non c’è. Chi si aspetta uno sconto resterà deluso: una qualsiasi Fiat 500 trasformata in Spiaggina da Garage Italia parte da 85.000 euro e allungarla di 17 centimetri difficilmente la renderà più economica.