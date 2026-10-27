Nuova Lancia Kappa, il lusso cambia forma: il render immagina un SUV in bianco perlato

Lancia Kappa assume una prospettiva del tutto inedita in questi rendering realizzati da Sezer Design. Il creatore digitale indipendente riporta in auge un nome legato alle grandi Lancia del passato, applicandolo a un SUV dalla colorazione bianco perla. Si tratta di una visione personale, condivisa sui social media, che immagina un possibile ritorno del marchio al lusso.

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Nuova Lancia Kappa: un SUV imponente secondo la visione di Sezer Design

La tonalità “bianco perla” scelta dal designer contrasta con il tetto nero, gli specchietti retrovisori scuri e i rivestimenti protettivi lungo la parte inferiore della carrozzeria. Il frontale è caratterizzato da una firma luminosa orizzontale, interrotta al centro dall’emblema Lancia e prolungata verso il basso da un elemento verticale.

Sulle fiancate, ulteriori luci sono inserite all’interno di elementi neri, mentre il paraurti integra un’ampia presa d’aria inferiore. Il cofano alto e i passaruota pronunciati conferiscono al veicolo quella presenza imponente descritta da Sezer nel messaggio che accompagna le immagini.

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Il profilo combina superfici scolpite, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e grandi cerchi bicolore. La linea del tetto digrada dolcemente verso uno spoiler posteriore, pur mantenendo le proporzioni tipiche di un SUV tradizionale. Le barre sul tetto e le modanature nere sui passaruota aggiungono un tocco di praticità al design.

Al posteriore, il tema luminoso orizzontale viene ripreso, con elementi verticali alle estremità e al di sotto del logo centrale. Il lunotto oscurato, il tergicristallo e un ampio pannello nero sul paraurti completano l’estetica. Non sono stati forniti dettagli su dimensioni, motorizzazioni o interni. Le immagini collocano il veicolo in diversi contesti italiani.

Questo progetto digitale arriva in una fase di profonda riorganizzazione per Lancia. Il marchio ha adottato una struttura gestionale più strettamente integrata con quella di Fiat: Arnaud Belloni è ora a capo di Fiat, Abarth e Lancia, mentre Gaetano Thorel ha esteso le sue responsabilità commerciali in Europa includendo anche il brand Lancia. Stellantis punta a una maggiore efficienza, preservando al contempo l’identità dei singoli marchi.

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In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, Belloni ha indicato le performance commerciali di Ypsilon e Gamma come priorità assolute. Ha inoltre lasciato aperta la porta a un modello piccolo ed elegante, ispirato allo spirito della A112 e della Y10, nonché ad auto sportive specializzate, pensate per gli appassionati.

Tuttavia, tali idee non sono ancora state sviluppate né finanziate. Eventuali modelli aggiuntivi richiederebbero precise decisioni industriali. Al momento invece il ritorno della Kappa non sembra tra quelli possibili.