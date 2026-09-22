OUTDOOR: allestimento per l’avventura quotidiana con Citroën C3, C3 Aircross e Ami

Citroën allarga la gamma con l’allestimento OUTDOOR, una nuova firma trasversale pensata per aggiungere un tocco di carattere, grinta e spirito di avventura agli spostamenti quotidiani. Si giovano di questa identità, molto specifica, la C3, il SUV C3 Aircross e la microcar elettrica Ami.

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L’obiettivo della casa automobilistica francese è trasformare la routine in un’esperienza più coinvolgente, unendo a un design audace i consueti livelli di comfort e sicurezza del marchio.

I modelli di questa linea di prodotto hanno per mascotte ufficiale Migoo, un personaggio di fantasia ispirato ai fumetti, che unisce un aspetto robusto e rassicurante a un profilo giocoso e malizioso. Aspetti, questi ultimi, che riflettono la filosofia della linea OUTDOOR di Citroën: solida e grintosa all’esterno, ma accogliente e confortevole all’interno. Scopriamo quali dettagli fanno la differenza nei vari modelli coinvolti.

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Citroën C3 OUTDOOR e SUV C3 Aircross OUTDOOR

In questa veste le due auto si pongono sopra il già ricco allestimento MAX. La C3 OUTDOOR e il SUV C3 Aircross OUTDOOR vantano finiture e dotazioni di altissimo livello. Sul piano del design esterno si nota l’introduzione dei nuovi paraurti anteriori e posteriori dal taglio geometrico e spigoloso, arricchiti da protezioni inferiori color grigio in stile SUV.

Specifici anche gli inserti protettivi laterali con il logo di questa linea di prodotto Citroën e la mascotte Migoo. Sui loghi anteriori e posteriori, sui cerchi in lega specifici da 17 pollici e sui Color Clip verticali spicca un cromatismo di effetto: la tonalità André Red, che rende esclusivi questi dettagli. Da segnalare pure il debutto della nuova ed elegante colorazione Sequoia Green, per la carrozzeria. Su C3 Aircross, la parte inferiore integra fari fendinebbia a LED.

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Lo spirito OUTDOOR di Citroën non risparmia gli interni, trattati in modo coerente. Nell’abitacolo si coglie la presenza di sedili Advanced Comfort dotati di linee orizzontali e della mascotte Migoo ricamata al laser sugli schienali anteriori. Impunture, cinture di sicurezza, dettagli della plancia e bracciolo centrale sono rifiniti nel caratteristico rosso André Red.

Citroën Ami OUTDOOR: la Micromobilità Open-Air

Col nuovo allestimento, la vettura elettrica ultracompatta di Citroën si rinnova in un’edizione limitata dall’aspetto avventuroso, che regala le emozioni della guida en plein-air. Per la prima volta una versione della microcar francese dotata di portiere adotta un tetto apribile, offrendo una sensazione di libertà finora riservata solo alla variante Buggy.

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Specifico, ovviamente, il trattamento della carrozzeria, con vari elementi di differenziazione rispetto alle sorelle più “ordinarie”. Caratteristica la miscela cromatica, con colorazione nell’esclusivo Khaki Green, cerchi bianchi, adesivi sui passaruota. Poi ci sono lo spoiler posteriore dinamico e la fascia decorativa frontale, che esalta il carattere allegro del veicolo.

Citroën è intervenuta anche negli spazi interni, regalando una identità particolare all’abitacolo. Qui fanno la loro comparsa dei sedili con trama dedicata, delle cinture di sicurezza color Infra Rouge e un ricco Color Pack di accessori portaoggetti e di supporto per smartphone, aggiungendo così ulteriori note di praticità quotidiana.

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Con OUTDOOR, Citroën risponde al desiderio dei clienti di aggiungere un tocco di carattere e di evasione agli spostamenti di tutti i giorni, grazie a un pizzico di coinvolgimento e di magia in più. Chapeau!

Fonte | Stellantis