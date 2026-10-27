Stellantis, cambio al vertice nella fabbrica di Opel Grandland: arriva Franck Mulard

Stellantis cambia la guida dello stabilimento Opel di Eisenach. A partire dal 1° novembre 2026, la direzione passerà a Franck Mulard, ingegnere sessantenne con una solida esperienza industriale maturata all’interno del gruppo. Egli prenderà il posto di Rafal Trojca, che è stato destinato a un nuovo incarico nell’ambito della produzione europea, dove si occuperà dell’unità dedicata allo stampaggio e all’iniezione.

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Stellantis affida Eisenach a Franck Mulard: 36 anni di esperienza nel gruppo

Per Mulard, questa nomina segna una nuova tappa di un percorso iniziato nel 1990, quando entrò nell’allora Gruppo PSA dopo aver completato gli studi presso l’ENSTA, istituto francese di formazione ingegneristica. Il suo primo incarico fu nel reparto verniciatura dello stabilimento di Poissy.

Negli anni successivi ha lavorato sia nella produzione sia nelle risorse umane, passando attraverso stabilimenti e organizzazioni in Francia, Regno Unito, Russia e Austria. Un’esperienza internazionale maturata seguendo aspetti diversi della vita industriale, prima di arrivare in Germania.

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Attualmente, Mulard supervisiona il progetto “grEEn-campus” a Rüsselsheim. Il suo trasferimento a Eisenach lo porterà alla guida dello stabilimento in cui viene prodotta la Opel Grandland, modello di punta del marchio, realizzato nell’impianto tedesco in diverse varianti di motorizzazione.

Il suo predecessore, Trojca, continuerà invece a lavorare nella struttura industriale europea del gruppo. Anche la sua carriera è legata a diversi siti produttivi: l’esordio nell’automotive risale al 1998, nello stabilimento di motori di Tychy, in Polonia.

Nel 2011 si è trasferito a Rüsselsheim, dove ha trascorso due anni nella gestione della qualità. È poi tornato a Tychy come responsabile di unità, incarico mantenuto dal 2013 al 2015.

Opel Eisenach

La tappa successiva è stata Aspern, in Austria, con la responsabilità della produzione di motori e trasmissioni. Nel 2017 Trojca ha assunto la direzione di Opel Wien GmbH, prima di trasferirsi in Russia. Dal 2020 al marzo 2022 ha guidato lo stabilimento PCMA Rus di Kaluga, joint venture tra Stellantis e Mitsubishi Motors. Prima dell’arrivo a Eisenach, ha inoltre diretto per due anni e mezzo la fabbrica di componenti di Kaiserslautern.

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Il passaggio di consegne riguarda un impianto nato all’inizio degli anni Novanta. La prima pietra fu posata nel febbraio 1991, quando il progetto puntava a realizzare una delle fabbriche automobilistiche più moderne d’Europa. Da allora Eisenach ha ospitato la produzione di diversi modelli Opel.

Per l’attuale generazione della Grandland, Stellantis ha investito 130 milioni di euro. Le risorse hanno sostenuto l’adeguamento del sito al nuovo SUV: è su queste linee che Mulard assumerà la responsabilità delle attività produttive a partire dal mese di novembre.