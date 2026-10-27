Fiat alla Torino City Marathon: la 500 Hybrid apre la corsa, Grizzly si mostra al pubblico

Fiat torna alla Turin City Marathon per il secondo anno consecutivo, affidando alla nuova 500 Hybrid il ruolo di apripista per i partecipanti. L’evento si terrà domenica 29 novembre 2026, nel cuore del capoluogo piemontese, accogliendo corridori e appassionati. Il marchio conferma così il suo ruolo di title sponsor della maratona, proseguendo una collaborazione profondamente radicata nelle sue origini torinesi.

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Fiat Turin City Marathon: la 500 Hybrid come “pace car”; il Grizzly incontra il pubblico



La scelta della 500 Hybrid come pace car porta sul percorso della gara un modello che vanta un legame diretto con Torino: progettata presso il Centro Stile cittadino, l’auto è prodotta nello stabilimento di Mirafiori, un sito che ha segnato la storia del patrimonio industriale di Fiat. Per chi seguirà la competizione, sarà l’occasione di osservare questa compatta ibrida in un contesto ben diverso dal traffico quotidiano.

La sua presenza unirà idealmente il luogo in cui viene costruita alle strade percorse dai runner, durante una giornata che coinvolgerà atleti con preparazione e obiettivi differenti.

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Accanto alla FIAT Torino City Marathon da 42 chilometri, il programma comprende infatti la Torino City Half Marathon e la Torino City Run. Quest’ultima propone un percorso di circa cinque chilometri, con formula non competitiva, aperto a tutti e senza limiti di età.

l coinvolgimento del marchio si estende anche a uno spazio dedicato ai propri veicoli. Fiat Grizzly sarà esposto presso il Marathon Village (allestito al Green Pea) e nell’area del traguardo in Piazza Castello, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire da vicino l’ultima novità della gamma. La nuova famiglia di modelli punta su spaziosità interna e capacità di carico.

La nuova famiglia punta su abitabilità e capacità di carico. Grizzly privilegia un’impostazione pratica, mentre Grizzly Fastback propone un profilo del tetto più dinamico. Entrambe restano sotto i 4,5 metri di lunghezza e dichiarano uno spazio interno complessivo di 3,5 metri cubi.

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Si tratta di due interpretazioni dello stesso concetto, pensate per chi necessita di maggiore spazio senza passare a un veicolo particolarmente ingombrante. La differenza più evidente risiede nella tipologia di carrozzeria, ma anche la capacità di carico varia.

Il bagagliaio della Grizzly raggiunge 545 litri, mentre quello della Grizzly Fastback arriva a 608 litri. Per quest’ultima Fiat rivendica il primato nella categoria delle automobili lunghe meno di 4,5 metri, un dato sul quale il marchio insiste nel presentarne la versatilità.

L’offerta annunciata comprende motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, con cambi manuali o automatici secondo la versione. Per entrambi i modelli viene indicato un prezzo d’ingresso orientativo di circa 20.000 euro, in attesa dei dettagli dei rispettivi listini.