Dodge Charger: la nuova era elettrica e termica sbarca in Europa

Dodge Charger torna in Europa. Lo fa nell’anno del suo 60° anniversario, con una gamma di nuova generazione che comprende la Daytona 100% elettrica e la SIXPACK endotermica. Il mitico modello statunitense, che incarna l’essenza delle muscle car, sbarca sul mercato del Vecchio Continente, sdoppiando la sua identità.

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Lo fa offrendo due opzioni di scelta radicalmente diverse alla clientela: la versione col motore alla spina e quella col motore a scoppio. Quest’ultima, dalla natura più genuina e passionale, sarà sicuramente la prediletta di chi ha gli ottani nel sangue.

L’ottava generazione della Dodge Charger unisce sotto un’unica identità visiva due anime diverse, con lo stesso DNA, per un solo mito, nel fil rouge delle prestazioni. Costruita sulla piattaforma tecnologica STLA Large, la sua gamma si divide in due interpretazioni radicali ma complementari.

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La Dodge Charger Daytona 100% elettrica combina un sistema di propulsione a 400 V, due Electric Drive Module, la trazione integrale di serie e una coppia istantanea. La SIXPACK a combustione interna gode invece della spinta del 6 cilindri in linea Hurricane 3.0L Biturbo, abbinato anch’esso alla trazione integrale di serie. Entrambe le varianti sono declinabili sia in configurazione Coupé a 2 porte sia Berlina a 4 porte.

Scheda tecnica della gamma europea

Dodge Charger R/T con motorizzazione SIXPACK da 420 CV.

Dodge Charger Scat Pack da 550 CV, equipaggiata con il motore SIXPACK 3.0L biturbo High Output (H.O.), il più potente motore Hurricane attualmente in produzione.

Dodge Charger Daytona R/T 100% elettrica da 536 CV e Dodge Charger Daytona Scat Pack 100% elettrica da 670 CV, la muscle car AWD elettrica più veloce e potente.

Per il debutto della vettura nel Vecchio Continente, la casa automobilistica statunitense della galassia Stellantis ha portato la stampa internazionale al Balocco Proving Ground.

Foto Stellantis

L’impianto, in provincia di Vercelli, è stato scelto per l’European Media Drive, che ha permesso agli specialisti dell’informazione di valutare la risposta dinamica della Dodge Charger di ottava generazione.

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I test non si sono limitati al classico riscontro cronometrico o all’accelerazione sul dritto. Per capire meglio l’auto, infatti, sono state predisposte delle prove ad ampio raggio, che hanno permesso ai conducenti di valutare il comportamento dinamico del veicolo, oltre il racconto delle metriche.

Al Balocco è emersa la capacità della nuova Dodge Charger di comunicare e creare un legame profondo con chi guida, indipendentemente dal tipo di propulsione. Per saggiare il comportamento sono state battute anche delle strade aperte al traffico. Pure qui gli addetti ai lavori hanno potuto sondare il comportamento del telaio e il feedback di guida, con entrambe le motorizzazioni.

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In concomitanza con il lancio europeo della nuova Charger, Dodge ha presentato un progetto video e fotografico realizzato insieme a Publicis Groupe. Il suo lancio è partito dai canali ufficiali con un filmato reveal congiunto, cui seguiranno pillole verticali focalizzate su design, sound e dettagli tecnici.

La nuova generazione di Dodge Charger è ufficialmente ordinabile in 20 Paesi europei. Per la commercializzazione è stato scelto l’importatore ufficiale KW Automotive (KWA), attivo attraverso una rete di oltre 200 punti vendita autorizzati RAM e Dodge. La distribuzione ufficiale dei ricambi sul territorio del Vecchio Continente sarà invece gestita da Iron Parts and Services BV.