Nuova Peugeot 308, svolta fastback? Il render immagina una compatta che rompe con il passato

La nuova Peugeot 308 potrebbe essere protagonista di una trasformazione più profonda di quanto un normale cambio generazionale lascerebbe presagire. Questa visione nasce dal digital creator Andrei Avarvarii, noto sui social come Avarvarii Automotive Artworks, che ha sviluppato un concept audace per Auto Express.

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Nuova Peugeot 308: un rendering che supera le proporzioni della classica hatchback

Il concept parte da un interrogativo: come potrebbe evolversi la compatta di Peugeot, traendo ispirazione dai prototipi visti al Salone dell’Auto di Parigi del 2026? La risposta di Avarvarii è una silhouette “fastback”, caratterizzata da una linea del tetto spiovente e una coda alta; una scelta stilistica che avvicina il veicolo alla 408, pur mantenendo un’identità ben distinta.

Il frontale è basso e affilato, contraddistinto da superfici angolari e da una calandra integrata, in tinta con la carrozzeria. Il tipico motivo luminoso a “tre artigli” viene reinterpretato attraverso elementi estremamente sottili, che accentuano la larghezza del muso senza appesantirne l’estetica.

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Anche le fiancate seguono la medesima filosofia progettuale: modanature geometriche movimentano le superfici, mentre i cerchi dal design aerodinamico completano un profilo che appare più slanciato rispetto a quello dell’attuale 308. La linea del tetto digrada verso il posteriore, dove i volumi della vettura si fanno più marcati.

La parte posteriore rappresenta forse l’elemento più caratterizzante del progetto: alta e larga, è attraversata da gruppi ottici a LED disposti orizzontalmente su tre livelli. Si tratta di un’interpretazione personale del linguaggio stilistico di Peugeot, capace di trovare un equilibrio tra le proporzioni di un’auto pratica per l’uso quotidiano e i dettagli avveniristici tipici di una concept car.

Il progetto trae esplicita ispirazione dai concept Inception, RCZ Vision ed E-T16. Questi ultimi due prototipi hanno proposto a Parigi diverse declinazioni dell’anima sportiva del marchio: uno richiamando la coupé RCZ e il suo tetto a “doppia bolla”, l’altro configurandosi come un omaggio elettrico alla 205 T16. Nel rendering della 308, tali influenze vengono adattate per ottenere un veicolo più in linea con le richieste del mercato.

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Dal punto di vista tecnico, alcune indiscrezioni indicano l’impiego della piattaforma STLA One. Auto Express ipotizza una configurazione iniziale elettrica, senza però escludere la possibilità di propulsori a benzina o ibridi. È bene precisare, tuttavia, che tali dettagli potrebbero differire dalle specifiche definitive del modello.

Tra le possibilità citate compare inoltre la tecnologia cell-to-body, con la batteria integrata nella struttura del pianale. Una scelta che potrebbe influire sull’organizzazione dello spazio e sull’architettura della vettura. Per l’abitacolo viene invece ipotizzata una nuova interpretazione dell’i-Cockpit, coerente con il rinnovamento stilistico: l’impostazione dei comandi e della strumentazione accompagnerebbe così il cambiamento della carrozzeria, senza limitarsi ad aggiornare schermi e rivestimenti dell’attuale generazione.