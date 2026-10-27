Fiat Fastback resta in gioco: i nuovi Grizzly non prenderanno subito il suo posto in Brasile

L’arrivo della Fiat Grizzly e della Grizzly Fastback non segnerà la fine dell’attuale Fiat Fastback sul mercato brasiliano. Secondo quanto riportato da Jorge Moraes nella rubrica Auto di CNN Brasil, Fiat intende affiancare i nuovi SUV al modello già esistente, differenziandoli per prezzo e segmento di mercato. Questa coesistenza consentirà al marchio di ampliare la propria gamma senza dover eliminare un veicolo che continua a riscuotere successo tra gli acquirenti.

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Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: debutto nel 2027, con l’attuale modello ancora in gamma

Il lancio della nuova famiglia è atteso nel 2027, con produzione nello stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais. Il Grizzly avrà le forme di un SUV tradizionale, mentre il Grizzly Fastback punterà su una linea del tetto discendente, più vicina a quella di una coupé.

La distinzione con l’attuale Fastback sarà quindi importante anche sul piano commerciale. Invece di procedere con una sostituzione immediata, Fiat avrebbe scelto una transizione graduale, lasciando spazio a prodotti rivolti a clienti con esigenze e disponibilità di spesa differenti.

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Dal punto di vista commerciale, la distinzione rispetto all’attuale Fiat Fastback sarà dunque significativa. Piuttosto che puntare a una sostituzione immediata, Fiat ha optato per una transizione graduale.

Lo sviluppo del nuovo SUV è già emerso grazie ad alcune foto spia pubblicate dalla stampa brasiliana. A giugno, un prototipo legato al progetto interno “F2U” è stato avvistato sulla pista del complesso Stellantis a Betim. Il veicolo di prova presentava componenti della carrozzeria presi in prestito da altri modelli del gruppo, tra cui la Citroën Aircross.

Per il Grizzly si prospettano dimensioni superiori a quelle della Pulse. Le anticipazioni indicano una lunghezza di circa 4,40 metri, che salirebbe a 4,50 metri per il Grizzly Fastback, con un passo comune di 2,68 metri.

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Anche l’abitacolo dovrebbe segnare un cambiamento, grazie a maggiore spazio e finiture più curate. Tra i contenuti previsti figurano due schermi da 10,25 pollici, destinati alla strumentazione e all’infotainment. Resta da conoscere la configurazione effettivamente proposta ai clienti brasiliani.

Sul fronte dei motori, Moraes parla di elettrificazione. Una delle possibilità è il 1.0 turbo flex con sistema mild hybrid a 12 volt, ma Fiat non ha ancora confermato questa soluzione per i due nuovi SUV. La piattaforma attesa è la Smart Car di Stellantis, compatibile con diverse motorizzazioni.

La decisione di mantenere l’attuale Fastback è giustificata dai suoi risultati di vendita: oltre 57.000 unità nel 2025 e 39.828 immatricolazioni fino a settembre 2026. Tali cifre chiariscono il motivo per cui l’azienda intende conservare il modello nella propria gamma, affiancandolo all’introduzione di nuove proposte. I prezzi, gli allestimenti e le differenze specifiche tra le varie versioni saranno elementi chiave per comprendere come Fiat intenda gestire questa coesistenza all’interno delle proprie concessionarie brasiliane a partire dal prossimo anno.