Opel Corsa GSE conquista Carwow: la piccola elettrica da 281 CV premiata per il piacere di guida

Opel Corsa GSE convince Carwow Germania e conquista il suo primo premio importante. La redazione tedesca l’ha scelta tra le protagoniste dei Carwow Car of the Year Awards 2027 per il piacere di guida che riesce a offrire. Dopo la presentazione al Salone di Parigi, la Corsa più potente di sempre, già ordinabile, riceve così un riconoscimento che riguarda proprio il suo carattere sportivo.

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Opel Corsa GSE: 281 CV e tanta attenzione al comportamento in curva

Nelle motivazioni della giuria c’è molto di ciò che gli appassionati cercano in una piccola sportiva: 281 CV, freni anteriori da 355 millimetri e sedili avvolgenti. A questi si aggiunge il differenziale autobloccante meccanico Torsen, che aiuta a gestire la potenza sulle ruote anteriori quando si accelera in uscita di curva.

Opel ha inoltre perfezionato le sospensioni, ribassandole rispetto alle versioni di serie. L’obiettivo è garantire che la maneggevolezza della Corsa GSE sia all’altezza delle prestazioni del suo motore elettrico, capace di erogare 207 kW di potenza e 345 Nm di coppia.

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Per passare da 0 a 100 km/h bastano appena 5,5 secondi, il che la rende la vettura Opel attualmente in produzione con la maggiore accelerazione. La velocità massima è di 180 km/h.

Potenza e coppia sono le stesse della Mokka GSE, ma la Corsa impiega meno tempo nello scatto da ferma. Durante la guida, un suono sviluppato appositamente per questa versione cambia in base alla velocità e alla pressione sull’acceleratore, accompagnando ciò che avviene al volante.

Anche da ferma, è facile distinguerla dagli altri modelli Corsa. È dotata di un paraurti anteriore esclusivo, dettagli neri, spoiler posteriore e cerchi in lega da 18 pollici. All’interno, spiccano i sedili sportivi con poggiatesta integrati e il badge GSE.

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La dotazione conserva diverse comodità utili ogni giorno: sedili anteriori e volante riscaldati, navigatore, telecamera posteriore a 180 gradi, cruise control adattivo e sistema di accesso e avviamento senza chiave. Il bagagliaio parte da 267 litri e raggiunge i 1.042 con gli schienali posteriori abbattuti. Grazie alla funzione V2L, la batteria può alimentare anche dispositivi esterni.

Secondo Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania, il riconoscimento conferma che la tradizione del marchio, legata alle auto compatte e sportive, può proseguire anche nell’era dell’elettrico. Carwow ha assegnato i premi, giunti alla quinta edizione annuale, in undici diverse categorie, valutando i veicoli sulla base di fattori quali prezzo, qualità degli interni, efficienza e comfort. Nel processo di selezione vengono presi in considerazione anche il design, la sostenibilità e la praticità, oltre, naturalmente, alle prestazioni.