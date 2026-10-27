Cento anni di Tridente per Maserati ad Auto e Moto d’Epoca 2026

La 43esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, che si è conclusa il 25 ottobre scorso a BolognaFiere, ha avuto il privilegio di ospitare, accanto a oltre 5.000 veicoli esposti complessivamente, anche lo stand dedicato a Maserati. Il Costruttore del Tridente è stato fra i principali protagonisti dell’evento, condizione che ha permesso a Maserati di regalare al pubblico immagini straordinarie che mettono al centro la partecipazione del costruttore all’evento che è ormai punto di riferimento internazionale per le auto e le moto d’epoca.

Advertisement

Viene celebrato in questo modo il legame fra il costruttore modenese, il territorio e la cultura automobilistica stessa. Ad Auto e Moto d’Epoca 2026 Maserati ha esposto due modelli iconici nella propria ricerca del miglior veicolo destinato all’approccio da Gran Turismo secondo il Tridente. Le Ghibli SS Coupé e GranTurismo Trofeo hanno catalizzato l’attenzione dei numerosi visitatori accolti presso lo stand di Motor Valley.

Due icone Maserati per festeggiare i cento anni del Tridente e l’idea di Gran Turismo

Al centro dello stand occupato da Maserati c’era il passato e il presente del marchio. Da un lato la splendida ed elegante Ghibli SS Coupé 1972 che proprio quest’anno celebra 60 anni. Bassa ed iconica, adotta un propulsore V8 da 4,9 litri sotto il cofano per 335 cavalli di potenza erogata a 5.500 giri al minuto. Accanto alla Ghibli SS Coupé trovava posto anche la nuova Maserati GranTurismo Trofeo da 590 cavalli di potenza in colorazione Verde Giada. Destinataria di un design scultoreo, in accordo con l’ormai iconico e sofisticato propulsore V6 Nettuno da 3,0 litri di cilindrata capace di 590 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia.

Advertisement

Un’accoppiata che introduce un vero e proprio dialogo fra epoche differenti e che assume un significato ancora più straordinario in questo 2026 che è l’anno in cui Maserati celebra i 100 anni del suo iconico logo del Tridente. Peraltro a Bologna il marchio è stato fondato nel 1914. Non dimentichiamo poi la presenza di una ulteriore Ghibli SS Coupé risalente stavolta al 1970 esposta presso lo stand FIVA. Un autentico completamento per quello che è il marchio più antico dell’intera Motor Valley.