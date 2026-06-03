Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, prima immagine ufficiale: nome confermato

FIAT prepara una nuova fase della sua strategia globale e punta a rafforzarsi nel segmento C con due modelli inediti: Fiat Grizzly e Grizzly Fastback. Dopo il debutto di Grande Panda, che ha segnato il ritorno del marchio nella mobilità familiare accessibile, la Casa torinese amplia la propria offerta con due vetture pensate per esigenze diverse, ma costruite attorno alla stessa idea: praticità, accessibilità e design riconoscibile.

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FIAT Grizzly e Grizzly Fastback: prima immagine ufficiale

A raccontare il significato del progetto è Olivier Francois, CEO FIAT e Stellantis Global CMO. Secondo Francois, Grande Panda ha riaperto per FIAT una strada importante nel mondo delle auto familiari. Con Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, il marchio vuole completare questa gamma, offrendo due alternative capaci di parlare a pubblici differenti senza allontanarsi dal DNA FIAT.

I nuovi modelli nasceranno su una piattaforma globale condivisa e saranno destinati a diversi mercati internazionali. L’obiettivo è aumentare la presenza di FIAT nel segmento C, una delle aree più combattute del mercato, continuando a puntare su quella mobilità semplice e democratica che ha sempre caratterizzato il brand.

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Grizzly sarà il SUV più pratico e familiare della coppia. Le sue forme più verticali e compatte sono pensate per offrire molto spazio a bordo, buona abitabilità e massima facilità d’uso nella vita di tutti i giorni. È un modello immaginato per chi cerca un’auto versatile, adatta alla città, ma anche ai viaggi e agli spostamenti con la famiglia.

Grizzly Fastback, invece, avrà un’impostazione più dinamica. La linea più slanciata e il design più sofisticato lo rendono una proposta orientata a chi cerca un SUV con maggiore personalità. La capacità di carico longitudinale lo rende adatto anche ai viaggi più lunghi e a un utilizzo più legato al tempo libero.

Entrambi saranno disponibili con diverse motorizzazioni, dal benzina fino all’elettrico. Una scelta che permetterà a FIAT di adattare l’offerta alle esigenze dei singoli mercati e dei clienti. In comune avranno anche una firma luminosa a LED ben riconoscibile, interni curati e tecnologie pensate per rendere più semplice la guida quotidiana.

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Con una lunghezza di poco inferiore ai 4,5 metri, Fiat Grizzly e Grizzly Fastback promettono tanto spazio interno e una capacità di carico ai vertici della categoria, senza perdere praticità e maneggevolezza. Il debutto in Europa e nella regione Medio Oriente & Africa è previsto nella seconda metà del 2026.