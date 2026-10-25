Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio al prezzo di una Junior: una rara NRING venduta all’asta

Per una cifra paragonabile a quella che si spenderebbe per una Junior nuova di zecca, negli Stati Uniti qualcuno è riuscito a portarsi a casa un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. E non una versione qualsiasi: un esemplare del 2019 in allestimento NRING Edition è stato venduto su Cars & Bids per circa 34.000 dollari, una cifra ben lontana dai circa 100.000 dollari che l’auto costava da nuova.

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Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING: una rarità al prezzo di una Junior

A rendere interessante questa vendita sono anche i dettagli dell’esemplare. La carrozzeria è in Grigio Circuito Opaco, una delle caratteristiche più riconoscibili della serie speciale. Il contachilometri indica circa 60.700 chilometri: certamente non un’auto nuova, ma neppure una percorrenza elevata per una vettura del 2019.

L’abitacolo abbina nero e rosso, con rivestimenti in pelle e Alcantara e finiture in fibra di carbonio. Nell’equipaggiamento figurano l’impianto audio Harman Kardon, i cerchi da 20 pollici e i freni carboceramici Brembo. Una dotazione ricca, che rende ancora più evidente la distanza fra il prezzo iniziale e quello raggiunto all’asta.

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La parte meccanica resta il motivo principale per desiderarla. Il V6 biturbo di 2,9 litri supera i 500 cavalli e sviluppa 600 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale. Una combinazione che ha fatto della Quadrifoglio una delle interpretazioni più sportive della Stelvio.

Bastano i dati sulle prestazioni per ricordarlo: meno di quattro secondi per passare da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 285 km/h. Anche dopo diversi anni, sono valori che spiegano bene cosa abbia acquistato il nuovo proprietario insieme a cinque posti e a un bagagliaio.

Sul piano economico, rispetto ai circa 100.000 dollari del prezzo da nuova, questa Stelvio ha perso all’incirca 66.000 dollari di valore. Il fatto che appartenga a un’edizione limitata non è stato, dunque, sufficiente a proteggerla dalla svalutazione.

Naturalmente, il prezzo registrato negli Stati Uniti non è direttamente trasferibile al mercato italiano, dove la disponibilità e le quote possono variare. L’esemplare venduto su Cars & Bids è il numero 32 dei 55 destinati al Nord America. Per valutarne correttamente il prezzo, al di là della sua rarità, occorre tenere conto anche delle condizioni effettive del veicolo e della documentazione relativa alla sua manutenzione; dettagli che il solo prezzo di vendita finale non è in grado di rivelare.