Alfa Romeo Junior, ottobre 2026 con sconti fino a 6.500 euro: le offerte su Q4, Luna Rossa ed elettrica

Alfa Romeo Junior apre ottobre 2026 con tre promozioni dedicate a chi cerca un’ibrida, una versione a trazione integrale oppure un’elettrica. Le iniziative scadono il 31 ottobre e prevedono condizioni differenti: la Q4 Sprint parte da 29.900 euro con finanziamento, la Luna Rossa da 31.300 euro, mentre per l’elettrica vengono proposte rate mensili da 199 euro.

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Alfa Romeo Junior: prezzi e condizioni delle offerte di ottobre 2026

La Junior Ibrida Q4 Sprint da 145 CV scende dai 35.950 euro di listino a 31.400 euro, oppure a 29.900 euro scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services. L’offerta di Alfa Romeo riguarda vetture in pronta consegna e prevede 8.895 euro di anticipo, 35 rate da 159 euro e una rata finale di 21.428 euro. TAN fisso al 7,99% e TAEG al 9,97%. La dotazione comprende cerchi da 18 pollici, portellone elettrico e guida assistita di livello 2.

Per la Junior Luna Rossa, sempre ibrida da 145 CV, il prezzo passa da 37.800 a 32.800 euro, oppure a 31.300 euro con finanziamento e permuta. Servono 10.387 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 159 euro e una rata finale di 21.311 euro. Il TAN è del 7,99%, il TAEG del 9,98%. A distinguerla sono livrea dedicata, loghi rossi e sedili anteriori riscaldati.

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La Junior elettrica da 156 CV viene proposta a 36.253 euro, easyWallbox inclusa, con permuta e pronta consegna. Il piano prevede 15.995 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e saldo finale di 16.067 euro. TAN al 3,49% e TAEG al 5,32%. I prezzi promozionali vanno distinti dal costo complessivo del finanziamento; IPT e contributo PFU restano esclusi.

Le promozioni arrivano dopo un agosto meno favorevole sul mercato italiano. Secondo UNRAE, Alfa Romeo Junior ha registrato 550 immatricolazioni, contro le 652 dello stesso mese del 2025. Il confronto indica una flessione di circa il 15,6%, pari a 102 vetture in meno. Nella classifica nazionale dei modelli, il SUV del Biscione occupa il 39° posto, mentre un anno prima era 31°.

Il rallentamento emerge anche guardando al bilancio del 2026 fino ad agosto. Nei primi otto mesi Junior ha totalizzato 7.839 immatricolazioni, rispetto alle 10.092 riportate nella rilevazione dello stesso periodo del 2025. La differenza è di 2.253 unità, con una contrazione di circa il 22,3%. Anche nella graduatoria cumulativa il modello perde posizioni, passando dal 26° al 41° posto.

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Il dato degli otto mesi mostra quindi una frenata più marcata rispetto a quella osservata nel solo agosto. Le cifre riguardano l’intera gamma Junior venduta in Italia e non permettono di attribuire il calo alla Q4, all’elettrica o a un singolo allestimento.