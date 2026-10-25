La 1000 Miglia del centenario nel mito della Motor Valley

La 1000 Miglia 2027 passerà dalla Terra dei Motori, culla dell’eccellenza ingegneristica e passionale dell’Emilia-Romagna. A darne l’annuncio, nelle scorse ore, sono stati gli stessi referenti della Motor Valley. Si consacra così ancora una volta un rapporto di grande valore culturale.

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Un risalto ulteriore al sodalizio viene dato dal fatto che la prossima sarà la “Freccia Rossa” del centenario: una tappa anagrafica di straordinario valore. La mitica sfida bresciana, omaggiata oggi in chiave turistica, si disputò infatti, per la prima volta, quando le lancette del tempo segnavano il 1927.

Il passaggio della 1000 Miglia 2027 nella Terra dei Motori, in quell’Emilia-Romagna che è un’area geografica d’elezione nell’ambito dei gioielli a due e quattro ruote, creerà un intreccio magico, difficile da spiegare. Ovvio che produrrà una felice tensione emotiva.

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La rievocazione della “Freccia Rossa” si articolerà, il prossimo anno, in sei giorni di gara, su un percorso ad anello che segnerà il ritorno al senso antiorario della prima edizione. Il viaggio della 1000 Miglia 2027 celebrerà, da Brescia a Roma e ritorno, la passione e l’ingegneria delle auto storiche.

Questa liaison toccherà il suo diapason in Emilia-Romagna, Terra di Motori. Parliamo di una regione dove molti capolavori a quattro ruote sono sbocciati e dove si sono scritte (e si continuano a scrivere) alcune delle pagine di maggiore successo del comparto. Il primo contatto prenderà forma già nella giornata di apertura.

Lunedì 24 maggio, nella sera della partenza, è previsto infatti l’arrivo degli equipaggi, a bordo delle loro vetture classiche, a Parma. Martedì 25 maggio il convoglio attraverserà Reggio Emilia e raggiungerà Modena per la sosta pranzo in gara, prima di affrontare i leggendari Passi della Raticosa e della Futa, curve dove l’automobilismo ha vissuto alcune delle sue imprese più celebri.

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Il passaggio della 1000 Miglia 2027 sarà per la Motor Valley un atto da celebrare in pompa magna. Offrirà, infatti, l’occasione di aprire le porte di tanti luoghi del culto al grande pubblico. Questo sarà possibile, nei giorni della corsa, grazie a un programma di iniziative straordinarie, esposizioni e appuntamenti vari allestiti dai musei, dalle collezioni e dalle case automobilistiche del territorio presenti lungo il percorso. Le emozioni saranno assicurate.

La Motor Valley, in questa nuova edizione della 1000 Miglia, si muoverà in modo corale, creando una sorta di festa diffusa, che metterà in mostra l’eccellenza di questo distretto industriale noto in tutto il pianeta. Sarà anche l’occasione per trasformare la passione per i motori in esperienza, turismo e cultura.

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Ricordiamo che poche settimane prima dell’evento bresciano, nei giorni dal 6 al 9 maggio, a Modena andrà in scena la nuova edizione del Motor Valley Fest, un evento a cielo aperto che ogni anno trasforma la città nella capitale internazionale dell’automotive, riunendo grandi brand, istituzioni, università, startup, giovani talenti e appassionati di ogni età attorno all’innovazione e al futuro della mobilità.

Il rendez-vous, pur essendo sconnesso dalla 1000 Miglia, avrà quest’anno la valenza di una sorta di prologo della “Freccia Rossa”, capace di preparare al meglio al passaggio della 1000 Miglia 2027.

Fonte | Motor Valley