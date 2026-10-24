Nuova Alfa Romeo Giulietta, un render la immagina in versione sportiva e in stile Cuorerosso da 328 CV

La nuova Alfa Romeo Giulietta, ideata da Marcello Ridolfi, presenta un profilo ribassato, fiancate scolpite e un’impostazione sportiva. Il rendering, condiviso sui social media, immagina il ritorno del “Biscione” nel segmento C sotto forma di una vettura compatta dal carattere audace. Purtroppo temiamo che questa ipotesi digitale sia lontana dalla realtà. Questo almeno ricordando le ultime parole dette in proposito dal CEO del biscione, Santo Ficili.

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In un render la nuova Alfa Romeo Giulietta in stile Cuorerosso

Ridolfi dichiara di essersi ispirato al linguaggio stilistico del concept Cuorerosso, cercando un equilibrio tra tradizione e modernità. Le immagini mostrano una carrozzeria di un rosso vivace, fari sottili e una reinterpretazione dello scudetto centrale, che integra il simbolo del Biscione. Ampie prese d’aria inferiori e un cofano scolpito completano un frontale dall’aspetto aggressivo.

La vista posteriore della nuova Alfa Romeo Giulietta rivela fanali circolari inseriti in un pannello scuro, uno spoiler sopra il lunotto e un paraurti dal look sportivo. I cerchi che richiamano il classico design “a disco telefonico” e le pinze dei freni rosse rendono omaggio alla storia del marchio, mentre il tetto di colore scuro conferisce alla carrozzeria un aspetto visivamente più leggero e dinamico.

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Anche gli interni seguono la stessa filosofia progettuale: un quadro strumenti digitale che richiama il classico design “a binocolo” del marchio, un touchscreen centrale disposto orizzontalmente, bocchette di ventilazione circolari e dettagli in rosso. L’abitacolo è il fulcro del design, caratterizzato da un volante sportivo e comandi orientati verso il conducente.

Nella sua proposta, l’autore immagina la piattaforma STLA One e tre motorizzazioni: un 1.6 full hybrid da 260 CV, un 1.6 plug-in hybrid da 225 CV e un 2.0 Hurricane Quadrifoglio da 328 CV. Sono ipotesi del creatore, che non costituiscono anticipazioni della gamma ufficiale.

Il nome Giulietta attraversa epoche diverse della storia Alfa Romeo. Debuttò nel 1954 con la Sprint, tornò nel 1977 su una berlina con schema transaxle e nel 2010 identificò la compatta a cinque porte. Tre interpretazioni accomunate dalla ricerca di un equilibrio tra utilizzo quotidiano e sportività.

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Quanto al futuro, l’erede della Giulietta rientra nei programmi del marchio, ma Santo Ficili ha spiegato che il progetto è ancora in definizione. Anche il nome definitivo resta da confermare.

Le indicazioni del CEO orientano verso una carrozzeria intermedia tra hatchback e crossover, con una posizione di guida più alta e spazio per le batterie. La nuova Alfa Romeo Giulietta di serie potrebbe quindi avere proporzioni diverse da quelle scelte