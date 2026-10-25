Nuova Lancia Thesis, calice luminoso e pelle avorio: il sogno digitale di una nuova ammiraglia italiana

Una berlina ampia, bassa e slanciata, caratterizzata da un luminoso motivo a “calice” sul frontale e interni color avorio: la nuova Lancia Thesis, immaginata da Sezer Design, riprende questi elementi per riportare al centro dell’attenzione il concetto di ammiraglia italiana. Il designer digitale indipendente ha recentemente condiviso sui social un render che reinterpreta questo storico modello in chiave contemporanea.

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Nuova Lancia Thesis: il lusso italiano prende forma in un render

La Thesis originale debuttò al Salone dell’Auto di Ginevra del 2001, arrivando sul mercato nel 2002 come erede della Kappa. Ispirata al concept Dialogos del 1998, si distingueva per una carrozzeria dal design unico, una calandra imponente e sottili gruppi ottici posteriori a sviluppo verticale. All’interno, puntava tutto sul comfort, su materiali raffinati e su un’atmosfera che ricordava quella di un salotto.

Sebbene sia rimasta in produzione fino al 2009 senza raggiungere volumi di vendita elevati, la Thesis è riuscita a ritagliarsi una nicchia tutta sua tra le berline di rappresentanza italiane. È proprio questo carattere anticonvenzionale a fare da base a tale reinterpretazione digitale, che sostituisce le forme arrotondate del passato con superfici tese e affilate.

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Nel render, il frontale della nuova Lancia Thesis è definito da una firma luminosa estremamente sottile. Il motivo a “calice” scende verso il centro di una calandra nera, mentre due aperture verticali incorniciano il paraurti. Il cofano allungato, il tetto in tonalità scura e i grandi cerchi a razze conferiscono alla vettura una silhouette slanciata ed elegante.

La fiancata presenta maniglie a scomparsa, una presa d’aria posizionata dietro la ruota anteriore e una linea del tetto che digrada dolcemente verso il bagagliaio. Al posteriore, una barra luminosa rossa unisce i fanali, integrando ancora una volta il motivo a “calice” al centro. Il paraurti è arricchito da inserti neri e da un diffusore piuttosto pronunciato.

Sezer Design descrive la propria proposta come la rinascita di un’ammiraglia di lusso all’avanguardia. Gli interni, come mostrato, rispecchiano questa visione: rivestimenti in pelle color avorio, superfici effetto legno, un’illuminazione d’ambiente dai toni caldi e una console centrale rialzata. Il quadro strumenti digitale è affiancato da uno schermo a sviluppo orizzontale, mentre un ulteriore display retroilluminato è collocato di fronte al passeggero.

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Nel frattempo, il marchio Lancia sta lavorando alla Ypsilon e alla Gamma, un crossover fastback che sarà prodotto a Melfi, il cui debutto è previsto al Salone dell’Auto di Parigi del 2026. La gestione del brand è attualmente condivisa con Fiat e Abarth, sotto la guida di Arnaud Belloni.

A Parigi, Belloni ha ribadito che Fiat e Lancia manterranno identità distinte, lasciando inoltre intendere un possibile interesse per nuovi veicoli appartenenti al segmento A. Sul fronte commerciale, l’obiettivo è espandere la presenza del marchio al di fuori dell’Italia, sfruttando la rete di concessionari Fiat già esistente.