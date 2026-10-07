Citroën C3 Aircross, ottobre 2026 parte con sconti fino a 3.200 euro e rate da 99 euro

A ottobre la Citroën C3 Aircross è protagonista di una promozione molto interessante che prevede un prezzo scontato di 17.200 euro con finanziamento. Si tratta di un vantaggio di 3.200 euro rispetto a quanto previsto dal listino. Le promozioni, valide fino al 31 ottobre 2026, riguardano sia la versione benzina, che quella ibrida ed elettrica: cambiano però anticipi, rate e importi da versare con la maxi rata finale.

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Citroën C3 Aircross: le offerte di ottobre e l’andamento delle vendite

La proposta più economica relativa alla C3 Aircross ad ottobre è quella relativa alla versione YOU Turbo 100 manuale, che da 20.400 euro arriva a 18.200 euro, oppure a 17.200 euro nel caso in cui si opti per il finanziamento SimplyDrive D, oltre oneri finanziari. Chi è interessato dovrà versare 5.937 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e una rata finale di 11.428,60 euro. Il TAN è del 7,99%, il TAEG dell’11,37%. L’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione, con contratto e immatricolazione che devono avvenire entro la fine del mese.

Chi invece pensa di passare all’ibrido e preferisce il cambio automatico può fare un pensierino alla PLUS Hybrid 145, proposta a 24.750 euro anziché 26.950. Il piano parte con 8.221 euro, continua con 35 rate da 129 euro e si conclude con 15.814 euro. Qui il TAN scende al 5,99%, mentre il TAEG è dell’8,24%. La dotazione comprende, tra le altre cose, sensori anteriori e posteriori, schermo da 10,25 pollici e sedili Advanced Comfort.

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La stessa motorizzazione sulla OUTDOOR costa invece 28.450 euro, con uno sconto di 2.200 euro. L’anticipo è di 7.822 euro, le 35 rate salgono a 199 euro e quella finale raggiunge 18.034 euro. Restano il TAN del 5,99% e un TAEG del 7,92%; a bordo troviamo telecamera posteriore e climatizzatore automatico.

Un po’ diversa è invece la formula scelta da Citroen per la versione elettrica. La ë-C3 Aircross YOU da 113 CV viene proposta in leasing a 26.990 euro, con easyWallbox inclusa. Dopo un primo canone di 10.787 euro si pagano 35 canoni da 169 euro, con riscatto di 11.427 euro, TAN zero e TAEG del 2,22%. La OUTDOOR Extended Range sale a 34.890 euro: richiede 13.166 euro iniziali, 35 canoni da 229 euro e un riscatto di 14.848 euro. Anche qui il TAN è zero, con TAEG dell’1,68%. Per entrambe, restituire il veicolo oltre i 30.000 chilometri comporta un addebito di 6 centesimi per chilometro eccedente.

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Sulla YOU sono già presenti sensori posteriori, Head Up Display, Smartphone Station e sospensioni Advanced Comfort. La rata contenuta va quindi letta insieme all’anticipo e alla somma finale, che rappresenta una parte rilevante del prezzo.

Le offerte arrivano mentre il modello della casa francese sta consolidando la propria presenza sul mercato italiano. Nei primi otto mesi del 2026, UNRAE registra 8.535 C3 Aircross immatricolate, che garantiscono al veicolo il trentottesimo posto nella classifica nazionale.

Citroën ha pure indicato una crescita della quota del modello: 0,4 punti rispetto ad agosto 2025 e 1,6 punti nel periodo gennaio-agosto. È un andamento che accompagna una proposta orientata alle famiglie: nei 4,39 metri di lunghezza, C3 Aircross offre anche configurazioni fino a sette posti. Spazio e possibilità di scegliere fra motorizzazioni diverse sono gli argomenti sui quali il marchio insiste per trovare nuovi clienti nel mercato nazionale.

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Allargando lo sguardo all’Europa, i numeri diventano più consistenti. Secondo Dataforce, nei dati riportati da L’Automobile dell’ACI, agosto si è chiuso con 5.955 immatricolazioni, contro le 4.598 dell’anno precedente: un aumento del 29,5%, che vale il trentasettesimo posto mensile.

Da gennaio ad agosto 2026 il totale raggiunge invece 68.528 unità, rispetto alle 23.751 dello stesso periodo del 2025. L’incremento è del 188,5 per cento, con il veicolo che si piazza al trentacinquesimo posto assoluto. Nel cumulato europeo C3 Aircross precede di 180 unità la Škoda Kamiq, ferma a 68.348 immatricolazioni. Il conteggio comprende Unione europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera. Sono quindi risultati riferiti ai primi otto mesi, con quasi 45.000 immatricolazioni in più rispetto a un anno prima.