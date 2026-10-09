Opel Frontera, sconti fino a 8.750 euro a ottobre 2026 e rate da 149 euro

Benzina e ibrida con la stessa rata, elettrica con un pagamento mensile superiore. Le promozioni di ottobre 2026 su Opel Frontera riguardano tre motorizzazioni nell’allestimento Start e resteranno valide fino al 31 ottobre. Il finanziamento Scelta Opel permette di partire da 149 euro al mese.

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Opel Frontera: prezzi, anticipi e rate delle promozioni di ottobre 2026

La Frontera Start 1.2 benzina da 100 CV, con cambio manuale, ha un listino di 22.700 euro. Il prezzo promozionale scende a 19.500 euro, oppure a 18.500 euro scegliendo il finanziamento, oltre agli oneri finanziari. Il piano prevede un anticipo di 4.147 euro, 35 rate mensili da 149 euro e una rata finale di 13.501,12 euro. Il TAN fisso è dell’8,25 per cento, mentre il TAEG raggiunge l’11,1 per cento.

Per la Frontera Hybrid Start da 110 CV entra in gioco il cambio automatico. Il listino è di 25.700 euro, ridotto a 22.000 euro in promozione e a 21.000 euro con Scelta Opel, oltre agli oneri finanziari. La rata resta di 149 euro per 35 mesi, ma l’anticipo sale a 5.204 euro. Il pagamento finale ammonta a 15.348,49 euro, con TAN fisso dell’8,25 per cento e TAEG del 10,84 per cento.

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La Frontera Electric Start abbina invece un motore da 113 CV alla batteria da 44 kWh. Dai 30.500 euro di listino si passa a 22.750 euro, oppure a 21.750 euro con finanziamento, oltre agli oneri finanziari. Servono 6.712 euro di anticipo, seguiti da 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale di 12.394,03 euro. Il TAN fisso è dell’8,25 per cento, il TAEG dell’11,13 per cento.

Tutti e tre gli esempi includono Identicar per dodici mesi, del valore di 271 euro, e prevedono 420 euro di istruttoria, spese d’incasso mensili di quattro euro e un’imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata.

Il nome Frontera ha una storia che comincia nel 1991. La prima generazione era un fuoristrada con telaio separato e trazione integrale, disponibile in configurazioni differenti per dimensioni e utilizzo. La seconda arrivò nel 1998, introducendo aggiornamenti tecnici e il sistema che consentiva di inserire la trazione integrale senza fermarsi. La produzione nello stabilimento britannico di Luton terminò alla fine del 2003.

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Il modello attuale recupera quella denominazione con una proposta familiare e motorizzazioni elettrificate. Per quanto riguarda le vendite in Europa, i dati Dataforce riportano 56.901 immatricolazioni da gennaio ad agosto, in crescita del 212,7 per cento rispetto alle 18.198 dello stesso periodo del 2025. Frontera occupa il quarantasettesimo posto nel cumulato. Nel solo agosto le registrazioni sono state 5.585, contro 4.566, con un aumento del 22,3 per cento e la quarantacinquesima posizione.