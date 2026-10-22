“Alfa Romeo Giulia – Timeless Classic” debutta ad Auto e Moto d’Epoca: storia e retroscena della berlina del Biscione

Alfa Romeo Giulia – Timeless Classic” porta su carta la storia della berlina e i retroscena del progetto voluto da Sergio Marchionne. Il libro è stato presentato oggi allo stand del marchio ad Auto e Moto d’Epoca a Bologna, nel giorno di apertura del Salone, in programma fino al 25 ottobre.

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“Alfa Romeo Giulia – Timeless Classic”: ad Auto e Moto d’Epoca i retroscena del progetto voluto da Marchionne

È stato scritto da Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo di Arese. Alla presentazione erano presenti anche Eugenio Franzetti, Responsabile Marketing Globale di Alfa Romeo, e Alessandro Maccolini, Design Project Manager. La discussione ha toccato la Giulia degli anni ’60 e la sua erede moderna, nonché la tradizione sportiva del marchio e le decisioni chiave prese durante il processo di sviluppo.

Al centro della narrazione c’è il progetto della Giulia odierna. Marchionne voleva riportare Alfa Romeo ai massimi livelli di competizione e, per raggiungere questo obiettivo, ha incaricato il team di progettazione di ripartire da zero. Il libro ripercorre questa impresa attraverso fotografie e testimonianze dirette.

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Ripercorre inoltre le berline del dopoguerra e la storia dell’emblema Quadrifoglio, mettendo in evidenza versioni uniche come la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. L’introduzione è a cura di Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, che riflette sul suo legame personale con la Giulia e sull’importanza di preservarne e tramandarne l’eredità.

Pubblicato da Giorgio Nada Editore e distribuito da Giunti, il libro si compone di 208 pagine ed è disponibile in italiano e inglese. È possibile acquistarlo presso gli stand Alfa Romeo e Giorgio Nada Editore/Libreria dell’Automobile in occasione della mostra. Sarà inoltre in vendita presso il Museo Alfa Romeo di Arese, la Libreria dell’Automobile di Milano, le librerie Giunti al Punto e online.

Nel frattempo, lo stand del marchio espone quattro berline sportive, tre delle quali provengono dal museo di Arese. La Giulia TI Super del 1963 fu realizzata in una serie di 501 esemplari; caratterizzata da una carrozzeria alleggerita e da un motore 1.6 bialbero da 112 CV, nello stesso anno conquistò una vittoria di classe al Tour de France Auto.

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La 75 Turbo Evoluzione del 1987, prodotta in 500 unità per l’omologazione nel Gruppo A, abbina un motore da 1.762 cc a uno schema transaxle e a un ponte posteriore De Dion. La 155 V6 TI del 1996 porta invece a Bologna la tecnologia dell’ITC: V6 a 90 gradi, 490 CV e un regime vicino ai 12.000 giri/min.

Più recente la Giulia Quadrifoglio Super Sport del 2024: 275 esemplari, V6 2.9 da 520 CV, differenziale autobloccante meccanico e Quadrifoglio su fondo nero. La serie celebra la prima vittoria Alfa Romeo alla Mille Miglia del 1928. Gli interni hanno finiture in carbonio 3D rosso e numerazione identificativa. Allo stand sono presentati anche i servizi Alfa Romeo Classiche, dal certificato di origine alla certificazione di autenticità, fino al restauro.