Anticipo zero a ottobre 2026: tra le più interessanti tre sono di Stellantis

Per chi è alla ricerca di un’auto senza anticipo nell’ottobre 2026, tre marchi del gruppo Stellantis, Fiat, Lancia e Citroën, figurano tra le opzioni previste. Ciascun piano prevede 35 rate mensili e una maxirata finale, con un tasso annuo nominale (TAN) fisso allo 0%; i costi aggiuntivi sono inclusi nel tasso annuo effettivo globale (TAEG). Questa gamma di proposte risponde a diverse esigenze, dalle city car per l’uso quotidiano ai SUV, pensati per chi necessita di maggiore spazio.

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Stellantis: tre auto tra le offerte senza anticipo di ottobre 2026

Sebbene l’assenza di un anticipo consenta di dilazionare la spesa nel tempo, una parte significativa del prezzo del veicolo rimane da saldare al termine del periodo contrattuale. Per mantenere l’auto, è necessario considerare la maxirata finale, oltre a eventuali spese contrattuali e oneri aggiuntivi non inclusi nel prezzo pubblicizzato.

La Fiat 500 Hybrid Pop passa da 19.900 € a 16.500 € (esclusi l’imposta provinciale di trascrizione/IPT e il contributo per il recupero dei veicoli fuori uso/PFU), a condizione che venga rottamato un veicolo fino alla classe ambientale Euro 4 e che la nuova vettura venga immatricolata entro il 28 ottobre. Il piano prevede 35 rate mensili da 149 €, una maxirata finale di 12.120,60 € e un TAEG del 2,07%. L’importo totale dovuto è pari a 17.377,98 €.

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La Lancia Ypsilon Turbo 100 a benzina è proposta a 18.200 € anziché 22.700 €, con uno sconto di 4.500 €. Questa offerta richiede la scelta di un veicolo in pronta consegna, la rottamazione di un’auto fino alla normativa Euro 5 e l’immatricolazione entro il 28 ottobre. Il piano prevede 35 rate mensili da 199 €, una maxirata finale di 12.069,20 € e un TAEG dell’1,96%.

L’importo totale dovuto è pari a 19.082,23 €. Per chi cerca un SUV di dimensioni maggiori, la Citroën C5 Aircross Hybrid 145 automatica, nell’allestimento “You”, completa questo trio del gruppo Stellantis. È previsto un prezzo promozionale di 31.100 €, anziché il prezzo di listino di 34.490 €, scegliendo il piano di finanziamento “SimplyDrive”.

L’offerta consiste in 35 rate mensili da 299 €, seguite da una maxirata finale di 21.307,31 €, con un TAEG dell’1,17%. L’importo totale dovuto ammonta a 32.014,48 €. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2026; sono esclusi l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), i kit di sicurezza, il contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (PFU) e l’imposta di bollo sul certificato di conformità.