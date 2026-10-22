Maserati conquista due premi al Concorso di Eleganza a Villa La Massa Excellence 2026 con MC12 e 3200 GT

Maserati grande protagonista a Villa La Massa Excellence 2026 dove conquista due premi. Il riconoscimento più curioso è andato alla 3200 GT Assetto Corsa: è stata l’auto che ha percorso la distanza maggiore per raggiungere Villa La Massa Excellence 2026. Si è così aggiudicato il premio “Longest Drive”.

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Due prestigiosi riconoscimenti per Maserati alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence 2026

L’evento, alla quarta edizione, si è svolto dal 16 al 18 ottobre alle porte di Firenze, con 43 automobili nei giardini della dimora affacciata sull’Arno. La MC12 premiata risale al 2006, nel pieno degli anni che avevano riportato il marchio ai vertici delle gare GT. Il ritorno nelle competizioni GT internazionali era avvenuto nel 2004, dopo 37 anni di assenza. Da allora al 2010 arrivarono 22 vittorie e 14 titoli, con Andrea Bertolini tra i protagonisti. Nel 2010 il pilota conquistò il mondiale FIA GT1. La MC12 vinse anche la 24 Ore di Spa nel 2005, 2006 e 2008.

La 3200 GT premiata, originale originariamente in Germania, ha ottenuto la certificazione Maserati Classiche. L’unico elemento aggiunto rispetto alla configurazione originale è il badge sulla calandra; per il resto, l’auto conserva tutte le caratteristiche distintive che hanno reso iconica questa gran turismo, disegnata da Giorgetto Giugiaro, a cominciare dai celebri fanali posteriori “a boomerang”.

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L’Assetto Corsa arrivò nel 2001 e fino al 2002 ne furono costruite appena 259. Rispetto alla 3200 GT di serie aveva un assetto ribassato di circa 15 millimetri, sospensioni regolabili e uno sterzo più diretto. A distinguerla c’erano anche le pinze freno rosse e i cerchi antracite a 15 razze. Il V8 di 3,2 litri consentiva di raggiungere i 285 km/h.

La MC12 ha portato invece al concorso il ricordo degli anni del ritorno di Maserati nelle gare GT internazionali. Era il 2004 e l’assenza durava da 37 anni. Tra quella stagione e il 2010 arrivarono 22 vittorie e 14 titoli, con tre successi alla 24 Ore di Spa, nel 2005, 2006 e 2008. Andrea Bertolini fu uno dei protagonisti e nel 2010 conquistò il mondiale FIA GT1. Oggi continua a lavorare con la Casa come pilota di riferimento e consulente per le attività legate alle competizioni.

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Lo stesso Bertolini ha lasciato la sua firma nel vano motore della GT2 Stradale Fuoriserie presente all’evento. L’auto è stata commissionata da un proprietario che ha scelto una configurazione ispirata alla MC12. L’esterno è rifinito in Blu Victory metallizzato, con un grande Tridente bianco in risalto sul tetto in fibra di carbonio opaca.

Maserati 3200 GT

La livrea è completata dal numero 33 in rosso e dal Tricolore italiano. Dai cerchi con fissaggio monodado anodizzati in nero agli interni in Alcantara blu e nera con cuciture a contrasto, la personalizzazione coinvolge ogni dettaglio del veicolo. Il V6 Nettuno da 640 CV le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e superare i 320 km/h. Domenica 18 ottobre la GT2 Stradale ha poi raggiunto il Mugello per la Track Experience e la parata conclusiva.