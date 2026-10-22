Nuova Lancia Delta: tre porte e un V6 Alfa Romeo nel concept virtuale

La nuova Lancia Delta, immaginata dal digital creator indipendente Luigi Lumia, presenta proporzioni da auto sportiva e strizza l’occhio alla storica Integrale. Il designer è partito da bozzetti disegnati a mano degli esterni e degli interni, trasformandoli poi in render grazie all’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è reinterpretare lo spirito della “Regina” attraverso un concept moderno. Anche l’ambientazione, il Salone dell’Auto di Parigi, è interamente virtuale.

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Nuova Lancia Delta: bassa e muscolosa in un render indipendente di Luigi Lumia

La carrozzeria bianca si presenta bassa e larga, caratterizzata da passaruota allargati, una linea di cintura alta e sbalzi ridotti. Lumia ipotizza dimensioni pari a 4.400 mm di lunghezza, 1.950 mm di larghezza e poco meno di 1.400 mm di altezza. Il frontale abbina fari sottilissimi a una firma luminosa “a calice”, mentre le ruote di grandi dimensioni riempiono quasi completamente i passaruota.

La fiancata rivela una configurazione a tre porte con superfici scolpite. Al posteriore spiccano un importante spoiler, una barra luminosa orizzontale e un diffusore scuro che integra il doppio terminale di scarico. Sul montante posteriore trova posto il logo Lancia. Le maniglie a filo carrozzeria e i sottili specchietti retrovisori completano il profilo, impreziosito da pinze freno di colore rosso.

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All’interno della nuova Lancia Delta, Lumia fonde tecnologia e tradizione: la strumentazione digitale di forma squadrata, il display centrale, le bocchette di aerazione sovrapposte e i doppi vani portaoggetti rendono omaggio al modello originale. L’abitacolo è completato da sedili avvolgenti, cuciture rosse, comandi fisici e un volante sportivo.

Le immagini mostrano anche la leva del cambio e un freno a mano tradizionale. Per quanto riguarda la meccanica, l’autore immagina un motore V6 biturbo da 2,9 litri, di derivazione Alfa Romeo, abbinato a un modulo ibrido plug-in sull’asse posteriore, per un sistema a trazione integrale elettrificata capace di erogare oltre 500 CV.

Queste sono le specifiche ipotizzate da Lumia per il suo progetto virtuale. La Delta originale, disegnata da Giorgetto Giugiaro, debuttò nel 1979 e fu eletta Auto dell’anno in Europa nel 1980. La sua leggenda nel mondo delle competizioni si è consolidata grazie ai modelli HF 4WD, Integrale ed Evoluzione. Tra il 1987 e il 1992, la famiglia Delta ha conquistato per Lancia sei titoli mondiali costruttori consecutivi nel Campionato del Mondo Rally, diventando un’icona per generazioni di appassionati.

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Per quanto riguarda una versione di serie, in passato era stato annunciato un ritorno, con propulsione elettrica, previsto per il 2028. Da allora, tuttavia, la nuova Lancia Delta è progressivamente uscita di scena. Gaetano Thorel, responsabile del marchio per l’Europa, aveva già fatto notare come fosse prematuro parlare di questo modello, precisando che il 2028 non rappresentava una scadenza tassativa e che, prima di tutto, era necessario consolidare i volumi di vendita.

Attualmente, l’attenzione è rivolta alla Ypsilon e alla Gamma; in alcune dichiarazioni, Arnaud Belloni ha spiegato che, al momento, la Delta non rientra nei piani. Resta dunque da vedere se tornerà, quando ciò potrebbe accadere e quale sarà la sua configurazione.