Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Jeremy Clarkson prova l’Audi RS5 ma ancora oggi preferisce la berlina italiana

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la berlina sportiva che Jeremy Clarkson acquisterebbe anche oggi. Lo ha scritto commentando un’altra vettura: la nuova Audi RS5. In una recensione pubblicata dal Sunday Times il 17 ottobre 2026, il giornalista britannico riconosce i pregi del modello tedesco, ma precisa che, potendo scegliere, opterebbe per l’Alfa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Clarkson la sceglierebbe dopo aver provato la RS5

«Se oggi dovessi comprare una berlina veloce, prenderei un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio». Prima di arrivare a questa frase, Clarkson spende parecchie buone parole per la RS5. La trova veloce, confortevole e costruita bene. Gli piace molto di ciò che Audi ha fatto, ma non gli è venuta voglia di portarsela a casa. Ammette persino di non saper spiegare del tutto il motivo.

La RS5 ha 639 CV e una meccanica sofisticata: al V6 biturbo si aggiungono un motore elettrico, la possibilità di ricaricare la batteria e la trazione integrale. Sulla Giulia restano il benzina e le ruote posteriori. Il suo V6 biturbo di 2,9 litri sviluppa 520 CV, abbinato al cambio automatico a otto rapporti e al differenziale autobloccante meccanico.

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Per andare da 0 a 100 km/h servono 3,9 secondi, mentre la velocità massima dichiarata raggiunge i 307 km/h. Sono prestazioni ancora importanti, soprattutto considerando che la vettura fu presentata nel 2015. Negli anni sono arrivati aggiornamenti, ma l’impostazione è rimasta quella: motore anteriore, trazione posteriore e grande attenzione al comportamento tra le curve.

Alfa Romeo ha puntato sulla distribuzione dei pesi, integrando materiali come l’alluminio e la fibra di carbonio. Anche lo splitter anteriore attivo assolve a una funzione precisa: controllare il flusso d’aria sotto il veicolo per migliorarne la stabilità.

Inoltre, sul parafango spicca l’emblema del Quadrifoglio, simbolo distintivo dei modelli più sportivi di Alfa Romeo. La sua storia risale alla Targa Florio del 1923, vinta da Ugo Sivocci al volante di un’Alfa Romeo RL e da allora è apparso sia sulle vetture da competizione che sui modelli stradali del marchio.

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Per chi desidera ancora una Giulia Quadrifoglio nuova, la disponibilità in Europa è confermata fino al 2027, insieme alla Stelvio Quadrifoglio. La riapertura degli ordini dall’inizio di marzo era stata annunciata il 23 febbraio 2026.

Anche Clarkson interviene su questo prolungamento, tracciando un parallelo ironico con l’andamento delle vendite delle versioni elettriche della nuova Fiat Panda. Si tratta di un’associazione tutta sua; Alfa Romeo non ha infatti indicato tali dati di vendita come motivazione ufficiale della decisione. In ogni caso, la possibilità di continuare ad acquistare una Giulia dotata di motore V6 è un aspetto che, evidentemente, il giornalista apprezza molto.