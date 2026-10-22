Lancia Corse HF si prepara ad affrontare il gran finale del FIA European Rally Championship

Ultimo appuntamento europeo della stagione, ma la posta in gioco resta alta per Lancia Corse HF. Dal 23 al 25 ottobre, il team prenderà parte al Rally 6 Cities, nel nord del Portogallo, settima prova del Campionato Europeo Rally FIA. Sugli sterrati portoghesi, l’obiettivo è ottenere un solido risultato di squadra e difendere il secondo posto di Andrea Mabellini nella classifica generale.

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Lancia Ypsilon Rally2 e Rally4: equipaggi e programma

Il pilota italiano Andrea Mabellini, affiancato dalla co-pilota Virginia Lenzi a bordo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, arriva all’ultima gara con 98 punti. Il suo vantaggio su Miko Marczyk è di appena sei lunghezze: un margine sufficiente a mantenere la posizione, ma troppo esiguo per affrontare il fine settimana senza continuare ad attaccare. Con il titolo già conquistato da Teemu Suninen, la sfida si sposta ora sulla conquista del secondo gradino del podio.

Per la classifica a squadre, Lancia Corse HF ha schierato tre equipaggi: Mabellini/Lenzi, Davide Pesavento con Alessio Angeli e Francesco Dei Ceci con Daiana Darderi. Il risultato complessivo dipenderà dunque dalle prestazioni delle vetture Ypsilon, impegnate sia nella categoria Rally2 che nella Rally4.

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L’elenco degli iscritti conta 41 vetture Rally2, delineando un contesto altamente competitivo che vede la presenza sia di specialisti del Campionato Europeo, sia di piloti abituati al Campionato del Mondo Rally. In un panorama così combattuto, ottenere un piazzamento di vertice non è affatto scontato, nemmeno per gli equipaggi più esperti.

Nella categoria regina tornano in gara Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, che in passato hanno contribuito ai successi del team nella classifica a squadre del WRC2. La loro partecipazione rappresenta un importante parametro di riferimento per valutare la competitività della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sui fondi sterrati.

Al via ci saranno anche Pablo Sarrazin con Yannick Roche e Léo Rossel con Florian Barral, entrambi in rappresentanza dell’Équipe de France Espoir FFSA. Questa presenza amplia le possibilità di confronto tra i diversi equipaggi al volante della stessa vettura.

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Nella categoria ERC4, Pesavento-Angeli e Dei Ceci-Darderi saranno al via a bordo della Lancia Ypsilon Rally4 HF. A loro si aggiungono Sebastian Dallapiccola e Lorenzo Mattucci, completando una formazione chiamata ad affrontare un fondo impegnativo, contro avversari pronti a sfruttare ogni minimo errore.

Il percorso prevede 17 prove speciali, per un totale di 181,10 chilometri cronometrati che si snodano attraverso sei comuni nella parte settentrionale del Paese. Fafe sarà il quartier generale dell’evento, mentre Guimarães ospiterà sia la partenza che la cerimonia conclusiva.

L’azione prenderà il via venerdì 23 ottobre con la prova speciale di Monte Penha, l’unica su asfalto, seguita, sabato e domenica, da frazioni su terra, tra cui la Lameirinha, celebre per il salto della “Pedra Sentada”. Il secondo passaggio su questa prova, domenica 25 ottobre, costituirà la Power Stage conclusiva.