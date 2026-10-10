Nuova Opel Kadett rinasce nel progetto digitale con motore benzina e forme da fastback

La nuova Opel Kadett ha preso forma in un progetto digitale che immagina il ritorno della storica compatta tedesca con una carrozzeria sportiva. Il concept nasce da Mike G., creatore di mike.g.concepts, che ha scelto la Kadett C coupé come ispirazione per il suo concept “Opel CQP“. Si tratta di una proposta indipendente, slegata dai piani ufficiali del marchio, che riporta in auge un nome caro a molti automobilisti, abbinandolo a un design fastback dal carattere contemporaneo.

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Nuova Opel Kadett: nel progetto digitale rivivono le forme della storica coupé

Il progetto è stato svelato mentre Opel si prepara per il Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. Opel presenterà la Corsa GSE, la Astra GSE Line e la monoposto GSE 27FE, destinata alla prossima stagione di Formula E. A catturare l’attenzione ci sarà anche la STX Concept (acronimo di Sports Tourer eXperimental). Questa concept car ufficiale esplora il futuro delle station wagon del costruttore, sfoggiando un’evoluzione del design frontale “Vizor” e un sistema di aerodinamica attiva con elementi posteriori mobili.

Di tutt’altro tenore è la nuova Opel Kadett immaginata da Mike G., che guarda alla tradizione delle coupé. Il designer trae spunto dalle linee della Kadett C, reinterpretandole attraverso superfici pulite e una silhouette fastback. Sebbene il modello originale funga da ispirazione guida per il progetto, il risultato è ben lontano dall’essere una semplice copia modernizzata; l’obiettivo è preservare la personalità dell’auto degli anni ’70, adattandola al contempo a un linguaggio stilistico consono all’attuale panorama automobilistico.

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La Kadett C rappresenta una pietra miliare nella storia di Opel. Tra il 1973 e il 1979 ne furono prodotti circa 1,7 milioni di esemplari, con una gamma che comprendeva anche versioni sportive. Tuttavia, le origini del nome risalgono al 1936. Dopo una pausa dovuta alla guerra, la denominazione tornò in auge nel 1962 con la Kadett A.

L’arrivo della Kadett D nel 1979 segnò il passaggio alla trazione anteriore. La storia del modello proseguì con la Kadett E, introdotta nel 1984, mentre il nome Astra subentrò nel 1991. La generazione C appartiene dunque all’epoca delle Kadett a trazione posteriore: una configurazione che Mike G. vorrebbe riproporre per il suo moderno concept.

L’impostazione meccanica prevista per la CQP segue questa stessa direzione. Sebbene l’anteriore possa suggerire la presenza di un powertrain elettrico, il designer preferirebbe un motore a benzina brillante ed efficiente, eventualmente affiancato da un sistema ibrido opzionale. La potenza verrebbe trasmessa alle ruote posteriori. Il render non ipotzza dettagli relativi a cose quali cilindrata, potenza o prestazioni.