Opel svela a Parigi la livrea definitiva della GSE 27FE per la Formula E

Opel ha tolto i veli alla GSE 27FE che il costruttore tedesco presenterà, in prima mondiale, al prossimo Salone dell’Auto di Parigi mostrando la livrea ufficiale che caratterizzerà la monoposto elettrica con la quale debutterà per la prima volta nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Advertisement

La presentazione ufficiale al pubblico della monoposto di GEN4, cui prenderanno parte anche i piloti ufficiali Mitch Evans e Théo Pourchaire, avverrà il prossimo 12 ottobre e segna un passaggio fondamentale nell’approdo al Campionato del Mondo riservato alle monoposto elettriche da parte di Opel, a poche settimane dall’avvio della stagione.

Il design ormai definitivo della Opel GSE 27FE attinge allo stile già visto in occasione della presentazione del prototipo, utilizzato per le lunghe fasi di test; porta però quello stile a un livello decisamente superiore. L’idea della inedita livrea segue un approccio semplice che mette al centro la necessità di rendere visibili le forze che definiscono la Formula E, a partire dai flussi d’aria, dall’efficienza e dall’energia.

Advertisement

Tre blocchi di colore caratterizzano lo stile della Opel GSE 27FE

Sono tre i blocchi di colore al centro dello stile caratteristico della nuova Opel GSE 27FE di Formula E. Parliamo infatti del nero, dell’argento e del giallo. Questi intendono riprendere le livree più iconiche della storia di Opel Motorsport, ora reinterpretate per la nuova era elettrica delle corse. Allo stesso tempo la composizione delle linee ben si adatta alle superfici curve della monoposto enfatizzandone le proporzioni e rendendola facilmente riconoscibile.

Una novità nel design viene fornita dalla “spina dorsale” color argento metallizzato che percorre il centro della vettura. Questa vuole anche simboleggiare il legame fra l’istinto del pilota e la precisione della macchina.

La livrea della Opel GSE 27FE traduce anche quei dettagli tipici delle corse in elettrico in una firma visiva fortemente dinamica. Le strisce Lightspeed pixelate si diramano lungo tutta la carrozzeria e vogliono rappresentare la risposta immediata della propulsione elettrica. In questo modo con al GSE 27FE Opel prosegue il suo percorso nell’elettrico da corsa già cominciato con la Opel Mokka GSE Rally lo scorso anno. L’elemento più accattivante del design della nuova Opel GSE 27FE è rappresentato dal giallo Opel GSE che si fa spazio tra le fibre del carbonio lasciato a vista e che introduce una vera e propria firma del marchio stesso.

Advertisement

La presentazione ufficiale della livrea della GSE 27FE rappresenterà uno dei momenti salienti della presenza di Opel al prossimo Salone dell’Auto di Parigi. Accanto alla GSE 27FE debutterà la nuova Opel Corsa GSE, a testimoniare l’importanza del legame tra il prodotto e la Formula E. Allo stesso tempo l’Opel GSE Formula E Team entra nella fase conclusiva della sua preparazione, dopo intere giornate di test privati e anche al simulatore e al banco prova. Il debutto in gara è atteso nel doppio appuntamento di Jeddah, in Arabia Saudita, il 18 e 19 dicembre 2026.