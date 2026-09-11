Nuova Opel Corsa GSE: video sull’elettrizzante resurrezione della ‘Hot Hatch’

La nuova Opel Corsa GSE è un’auto che punta a emozionare, pur se priva di un motore termico. Un video, pubblicato nelle scorse ore sui canali ufficiali del “blitz”, celebra l’essenza di questa vettura, che “resuscita” lo spirito della vecchia “hot hatch“, con un carico di elettroni.

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I numeri giocano a suo favore. Dal cuore alla spina giungono 207 kW (281 CV) di potenza massima e 345 Nm di coppia. Sono cifre piuttosto alte per lo specifico segmento di mercato. Il loro apporto si traduce in metriche prestazionali molto incisive, come evidenzia il passaggio da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Nessun’altra Opel di produzione attuale accelera meglio. La punta velocistica si fissa a quota 180 km/h.

Il design anticipa il vigore dinamico della nuova Corsa GSE, grazie a una serie di interventi ben calibrati. Questa piccola bomba rivitalizza la tradizione dei modelli sportivi Opel dotati dello stesso nome. In qualche modo ne proietta lo spirito nella modernità. Per il modello, la casa di Rüsselsheim ha scelto la propulsione elettrica.

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Presto disponibile per gli ordini, la nuova nata avrà come prima vetrina espositiva il Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma fra qualche settimana. L’evento andrà in scena quando le lancette del tempo segneranno il mese di ottobre.

Con la Corsa GSE di ultima generazione, Opel torna sul mercato delle “hot hatch”, ma in formato completamente alla spina. Le tre lettere finali della sigla lo mettono in risalto e diventano, nel caso in esame, l’acronimo di Grand Sport Electric, mentre in passato indicavano i modelli sportivi a iniezione elettronica (Grand Sport Einspritzung).

Per la sua potenza, la nuova Opel Corsa GSE spinge il guidatore contro il sedile sportivo con un vigore sconosciuto agli altri modelli della casa tedesca attualmente in listino. Diverse le modalità di guida offerte alla fruizione di chi sta al volante: Sport, Normale, Eco.

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Non ci vuole molto a capire come la più elettrizzante sia la prima, che imposta l’auto alla spina del “blitz” per le prestazioni pure, ottimizzate per dare soddisfazione al conducente e al cronometro, nei contesti dove è possibile sfruttare legalmente il potenziale, come in pista.

L’auto tedesca in esame dispone di una batteria agli ioni di litio da 54 kWh (capacità utilizzabile di 51 kWh). Sofisticata la tecnologia della nuova Opel Corsa GSE. Una mano invisibile contribuisce alle prestazioni eccezionali, alla stabilità, alla maneggevolezza e al feedback diretto.

L’energia propulsiva giunge sulle ruote anteriori e si giova di un differenziale a slittamento limitato Torsen. Del pacchetto fanno parte un telaio sportivo modificato con semiassi, barre antirollio e ammortizzatori con fine corsa idraulici appositamente progettati. Lo sterzo e la messa a punto dei pedali ottimizzati per la GSE sottolineano l’esperienza di guida altamente dinamica.

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Molto efficace la decelerazione garantita dai freni a disco a quattro pistoni, che garantiscono il giusto mordente, anche nelle condizioni d’uso più impegnative. Una “hot hatch”, per coinvolgere, dovrebbe avere anche un sound degno delle aspettative. Qui non c’è un motore endotermico a produrlo ed è un limite.

Gli uomini della casa di Rüsselsheim hanno pensato a un sound sportivo attivo, di natura artificiale, che regala segnali all’udito. Dicevamo dello stile della nuova Opel Corsa GSE, che non ha paura di mostrare i suoi muscoli. Qui sono state aggiunte note di vigore al design, già molto dinamico, dell’auto di partenza. Ad attirare subito l’attenzione ci pensa, in particolare, lo spoiler anteriore specifico.

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Tutto è più affilato e questa sensazione si percepisce chiaramente anche nello specchio di coda. Molto riusciti i caratteristici inserti neri nella parte inferiore del veicolo e sui larghi passaruota, che contrastano con la vernice bianca scintillante di contorno. Il tetto nero e lo spoiler posteriore nero rafforzano questo effetto.

Di grande impatto scenico i cerchi sportivi da 18 pollici, dietro le cui razze si scorgono le pinze Alcon gialle con scritte GSE ben visibili. Ovviamente non si sottraggono all’aspetto sportivo gli interni. Nell’abitacolo sono stati configurati ad hoc vari elementi, per produrre una tela audace, degna di una “hot hatch”.

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Il conducente e il passeggero anteriore siedono su sedili ad alte prestazioni con applicazioni in Alcantara e poggiatesta integrati. Ad evocare la tradizione Opel ci pensano i rivestimenti a scacchi nero, grigio e giallo. Le cinture di sicurezza giallo brillante creano un forte contrasto. Il volante e gli inserti delle portiere sono rivestiti in Alcantara, mentre i pedali sportivi in alluminio completano felicemente il quadro, insieme ai display, progettati nello stile tipico della GSE.

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Fonte | Stellantis