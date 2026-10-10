Ferrari Luce, le foto non le rendono giustizia? Jony Ive invita a vederla dal vivo

Ferrari Luce continua a far discutere. Il primo veicolo elettrico del Cavallino Rampante ha segnato una svolta nel linguaggio stilistico del marchio, suscitando sia curiosità che critiche. Jony Ive è intervenuto nel dibattito: parlando all’evento “Wave by Vento” a Torino, ha difeso il lavoro svolto con Ferrari attraverso il suo studio, LoveFrom.

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Ferrari Luce: Jony Ive spiega il design che divide gli appassionati

Il designer, noto per la sua esperienza in Apple, ha spiegato che creare qualcosa di diverso non è sufficiente a rendere un prodotto valido. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la vera sfida consiste nel garantire che la novità nasca da un miglioramento tangibile. Questo, sostiene Ive, è il principio che ha guidato il progetto Luce.

Le reazioni alle immagini hanno evidenziato quanto sia delicato introdurre una nuova interpretazione dell’identità Ferrari. Per alcuni, le forme dell’auto si allontanano eccessivamente dai canoni stilistici tradizionali del marchio. I confronti con le sportive di Maranello sono inevitabili, soprattutto quando a un cambiamento estetico si affianca una modifica del sistema di propulsione.

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Tuttavia, Ive invita a osservare l’auto dal vivo. A suo avviso, l’impressione cambia passando dalle fotografie alla presenza fisica del veicolo. Proporzioni, materiali e dettagli possono creare un’esperienza ben diversa da quella percepita attraverso uno schermo: una convinzione che il designer ha ribadito al pubblico di Torino.

L’abitacolo gioca un ruolo fondamentale in questa visione. La Luce punta su comandi fisici e su un rapporto diretto con il conducente, abbinando la tecnologia digitale a comandi da toccare e azionare. Metallo, vetro e pelle contribuiscono a creare un ambiente in cui la qualità dei materiali si integra con il lavoro sulle interfacce.

Questa scelta è particolarmente interessante alla luce del background professionale di Ive. In questo progetto automobilistico, l’attenzione si estende al feedback tattile dei comandi e alla facilità con cui il conducente può utilizzarli. Il valore del design si sposta così dall’aspetto esteriore del veicolo all’esperienza di bordo.

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La propulsione elettrica ha inoltre aperto nuove possibilità nella definizione delle forme e della disposizione degli spazi. Il progetto risponde a esigenze diverse rispetto a quelle di una Ferrari mossa da un grande motore a combustione interna. Questa libertà contribuisce a spiegare il distacco visivo dai modelli ben noti agli appassionati.

Nel corso dell’incontro è emersa la genesi dell’idea. Secondo quanto riportato da Reuters, John Elkann ha raccontato di una passeggiata fatta con Jeff Bezos nel luglio 2016, durante la quale il fondatore di Amazon lo aveva incoraggiato a valutare seriamente la produzione di un’auto elettrica.

La Ferrari Luce si colloca dunque al centro di un dibattito che intreccia stile, tecnologia e aspettative. Le parole di Ive chiariscono l’obiettivo del progetto: ricercare nuove soluzioni capaci di arricchire l’esperienza. Per gli appassionati dunque, vedere l’auto dal vivo potrebbe rappresentare l’occasione di valutare una delle trasformazioni più significative nella storia recente del Cavallino Rampante.