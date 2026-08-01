Ferrari Luce, Maranello risponde alle critiche: “È una vera Ferrari da ogni punto di vista”

Ferrari Luce continua a dividere come poche altre automobili presentate negli ultimi anni. Dal giorno del debutto, la prima elettrica del Cavallino Rampante è stata accusata di aver tradito la storia di Maranello, abbandonando motori, forme e tradizioni che hanno costruito il mito del marchio. Ferrari, però, respinge questa lettura e rivendica con forza il lavoro svolto sul nuovo modello.

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Maranello difende Ferrari Luce: per Maranello è una vera sportiva

A difendere la Luce è stato Pietro Virgolin, responsabile marketing globale della casa automobilistica, intervenuto durante il Goodwood Festival of Speed. Il manager ha spiegato che, nonostante la propulsione elettrica e la particolare carrozzeria, sotto la pelle la vettura sarebbe stata sviluppata seguendo la stessa filosofia delle altre Ferrari.

“Da ogni singolo punto di vista, questa è una vera Ferrari”, ha dichiarato Virgolin. Il legame con le competizioni non riguarderebbe soltanto i quattro motori elettrici, uno per ruota, ma anche il lavoro aerodinamico. La grande parte anteriore verniciata, che a un primo sguardo può sembrare un cofano, svolge infatti la funzione di un’enorme ala. Ferrari la considera una sorta di “tuta” distesa intorno alla cellula nera dell’abitacolo.

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La presenza di un motore per ciascuna ruota avrebbe inoltre offerto agli ingegneri possibilità di regolazioni particolarmente ampie. Ogni componente può essere gestito in maniera indipendente e lavorare insieme alle sospensioni attive, modificando in tempo reale il comportamento della vettura.

Un altro elemento che ha fatto discutere è l’abitacolo a cinque posti, una soluzione mai vista prima su una Ferrari di serie. Virgolin non considera però la Luce un modello più razionale o meno sportivo. “In Ferrari produciamo solo auto sportive, ma questa è un’auto che si può apprezzare anche in compagnia”, ha chiarito.

Le prestazioni servono a rafforzare il concetto. La Ferrari Luce impiega 6,7 secondi per raggiungere i 193 km/h, un dato da hypercar, mentre il passo corto e il baricentro basso dovrebbero restituire sensazioni vicine a quelle di una classica Berlinetta di Maranello.

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Ferrari ha pensato anche alla durata nel tempo. Le batterie potranno essere sostituite con unità più moderne e performanti, così da evitare che l’evoluzione tecnologica renda rapidamente superata la vettura. “Quest’auto dovrebbe essere guidata per sempre, come ogni Ferrari”, ha aggiunto Virgolin, escludendo anche l’utilizzo di cambi marcia simulati: l’obiettivo non è imitare un modello a benzina, ma creare un’elettrica capace di trasmettere autentiche sensazioni Ferrari.