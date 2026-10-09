Fiat 600 Sport alla prova in Francia: convince su strada, ma La Prima resta la preferita

La Fiat 600 Sport risulta apprezzabile per il design e per le prestazioni su percorsi più tortuosi, sebbene si possano esprimere alcune riserve riguardo alla qualità degli interni e fluidità ed efficienza del motore in città. Questo giudizio è stato espresso da Alain-Gabriel Verdevoye nella recensione pubblicata sul sito francese Auto Infos. Il giornalista ha avuto modo di testare la versione Hybrid da 110 CV, riconoscendole una maggiore competitività grazie agli sconti applicati, pur preferendo l’allestimento La Prima, proposto allo stesso prezzo sul mercato francese.

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Fiat 600 Sport provata in Francia: ecco cosa piace e cosa delude

Il primo elemento a favore riguarda lo stile. Secondo Verdevoye, la 600 Sport riesce a distinguersi in un panorama di SUV spesso simili tra loro. I fari rotondi, i richiami stilistici alla 500 e le forme arrotondate conferiscono alla carrozzeria una personalità distintiva e immediatamente riconoscibile. La Sport presenta cerchi scuri, tetto nero e un abitacolo coordinato, senza tuttavia introdurre un incremento della potenza rispetto alle altre versioni con la stessa motorizzazione.

È l’ambiente interno però che influenza significativamente il giudizio del recensore. La plancia conserva un certo fascino e lo schermo viene descritto come abbastanza semplice da utilizzare, tuttavia l’impostazione scura della Sport riduce l’appeal dell’abitacolo. Secondo Verdevoye, i sedili in color avorio della La Prima incarnano in modo più efficace l’atmosfera accogliente tipica del marchio Fiat.

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Le critiche più incisive riguardano la qualità dei materiali utilizzati. Il giornalista ha riscontrato l’uso di materiali plastici rigidi e finiture economiche, anche all’interno dei numerosi vani portaoggetti. Tuttavia, sono stati apprezzati la posizione di guida, perlomeno per individui di statura media e la piacevolezza tattile del rivestimento dei sedili. Nel corso della prova, sono emersi ulteriori dubbi riguardanti la gestione degli avvisi acustici e la personalizzazione della strumentazione digitale.

L’analisi del propulsore rivela la presenza di un sistema tre cilindri 1.2 mild hybrid a 48 volt, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione. In ambito urbano, come riportato nella recensione, il propulsore risulta ruvido e il cambio manifesta incertezze nelle marce basse. Anche il rumore in fase di accelerazione viene percepito come eccessivamente presente.

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Il quadro migliora all’esterno del centro urbano. Il modello si distingue per la sua vivacità e per la precisione con cui effettua il cambio scala con criterio prima delle curve, contribuendo a rendere l’esperienza di guida su percorsi tortuosi particolarmente piacevole. Verdevoye sottolinea l’assenza di una modalità Sport, un’omissione particolarmente significativa considerando il nome dell’allestimento. Tuttavia, le palette al volante consentono di intervenire nella selezione dei rapporti.

La capacità di tenuta di strada viene giudicata soddisfacente, mentre lo sterzo riceve una valutazione inferiore: risulta leggero nelle manovre, ma perde precisione e sensibilità con l’aumento della velocità. Il comfort risulta influenzato dalle irregolarità più pronunciate e dai cerchi da 18 pollici, mentre alle velocità superiori il comportamento diventa più confortevole.

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In merito ai consumi, il recensore ha riportato di non aver superato i 6,8 litri ogni 100 chilometri, anche in condizioni di guida dinamica. Il risultato ottenuto risulta interessante rispetto alle precedenti motorizzazioni a benzina, ma meno competitivo rispetto a quello delle rivali full hybrid. Il confronto riportato con Captur E-Tech e Yaris Cross rimane vincolato alle sue valutazioni e alle condizioni delle rispettive prove.

Il prezzo influenza significativamente il giudizio complessivo. Nel mercato francese, con le riduzioni di prezzo menzionate nell’articolo, la gamma parte da 22.700 euro per la benzina manuale e da 24.700 euro per la Hybrid Pop La Prima e Sport sono entrambe valutate 29.600 euro, mentre la Sport Hybrid da 145 CV è indicata a 30.700 euro.

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La 600 trae origine da un’evoluzione avviata nel 1955, due anni prima del debutto della prima 500. Il modello in questione ha rivestito un ruolo significativo nel processo di motorizzazione italiana, venendo anche prodotto all’estero con marchi diversi. La vettura attuale, presentata il 4 luglio 2023, è invece prodotta nello stabilimento polacco di Tychy.

Per sostenere la presenza commerciale della nuova 600, il marchio Fiat ha ampliato la propria offerta con l’introduzione della versione a benzina da 100 CV con cambio manuale e dell’allestimenso Sport. La recensione riporta 5.840 immatricolazioni in Francia nei primi nove mesi del 2026, delle quali 4.360 relative alle versioni ibride. I dati riportati evidenziano un modello che sta attualmente cercando di affermarsi in un contesto competitivo caratterizzato da numerose aziende concorrenti, incluse quelle appartenenti allo stesso gruppo Stellantis.