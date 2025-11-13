FIAT presenta ufficialmente la nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

FIAT conferma ancora una volta il suo legame con lo sport e con il Paese, diventando Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Al fianco degli altri storici marchi italiani di Stellantis, il marchio ha scelto di celebrare i valori olimpici attraverso una nuova serie speciale dedicata al mercato italiano: la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026. La presentazione, avvenuta il 10 novembre presso la sede del CONI a Roma, ha sottolineato come questa partnership rappresenti un ponte tra innovazione, design e passione italiana.

La nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 coniuga potenza e dinamicità celebrando un evento unico in Italia

La nuova 600 Sport non è solo una macchina: è un’icona compatta che racchiude agilità, personalità e tecnologia. Con la motorizzazione ibrida da 145 CV e il cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti con paddle al volante, affronta ogni sfida urbana con sicurezza e brio, senza rinunciare al comfort. Per chi cerca soluzioni più flessibili, la gamma offre anche la versione ibrida da 110 CV e l’elettrica da 156 CV, pensate per chi desidera unire sostenibilità e prestazioni.

Il design esterno è un inno alla personalità e alla sportività. Oltre alle sette tinte già disponibili, debutta una nuova livrea Verde Mediterraneo, proposta anche con tetto nero a contrasto. I cerchi in lega da 18” a finitura dark e i dettagli neri su griglia e maniglie enfatizzano il carattere deciso della vettura, mentre il badge Milano Cortina 2026 sul montante laterale ne certifica l’esclusività e il legame con i Giochi.

Anche gli interni riflettono lo spirito sportivo della vettura. La combinazione di rivestimenti total black, plancia ridisegnata e nuovi sedili sportivi crea un equilibrio perfetto tra comfort e stile. Con una lunghezza di 4,17 metri e un vano bagagli fino a 385 litri, l’abitacolo è moderno, accogliente e versatile, pronto a soddisfare le esigenze quotidiane senza rinunciare al fascino e alla praticità.

Mentre Milano Cortina 2026 si prepara a raccontare al mondo i valori, la bellezza e lo stile dell’Italia, la Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 diventa un simbolo inarrestabile di sportività e design, un piccolo gioiello che unisce cuore, tecnica e passione, capace di far battere forte il cuore degli appassionati di automobili e dello sport italiano.